Michael Buffer s’excuse auprès de Ben Askren pour avoir mal prononcé son nom quelques instants avant Jake Paul KO

Michael Buffer s’est excusé auprès de Ben Askren après avoir mal prononcé son nom quelques instants avant que Jake Paul ne l’assomme.

L’ancien champion du championnat ONE et des poids welters Bellator a été arrêté au tout premier tour de l’affaire fastueuse à la Mercedes-Benz Arena.

Ben Askren a pris sa retraite du MMA et a connu la plus brève carrière de boxe

Bien qu’Askren ait fait une belle somme grâce au combat, sa fierté aura sûrement pris un coup après avoir été assommé par le YouTuber.

Cependant, étant donné qu’il a un nom assez simple à prononcer correctement, cela aura sûrement agacé le joueur de 36 ans d’entendre le légendaire annonceur Buffer se tromper si horriblement.

Alors qu’il présentait le héros du MMA et l’olympien, Buffer l’a appelé “ Ben Askew ” et cela a provoqué une réaction considérable sur les réseaux sociaux et a attiré un regard confus du vétéran.

Cependant, s’adressant à TooFab à LAX, Buffer s’est assuré d’envoyer des excuses à Askren.

Askren avait l’air perplexe en entendant son nom mal lu par Michael Buffer

«Oh merci d’avoir soulevé cela», dit-il. «Je l’ai fait – je me sens vraiment mal. Ouais, ça arrive.

“Je suis dur avec moi-même, croyez-moi.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’impression que c’était un facteur contributif au résultat, «The Voice of Boxing» a soutenu que non, mais était sûr de transmettre ses sincères excuses.

“Non. C’est un professionnel. Cela ne va pas le décourager. Mais oui – je vais essayer de trouver un moyen de le contacter personnellement et de lui faire savoir que je me sens aussi mal que lui, bien sûr.