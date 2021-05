Michael Burry de la renommée de «Big Short» prend Elon Musk; parie un demi-milliard de dollars contre Tesla

Plus tôt en décembre, Michael Burry, sur Twitter, avait déclaré que le recours de Tesla aux crédits réglementaires pour générer des bénéfices était un signal d’alarme. (Image: REUTERS)

Le célèbre investisseur Michael Burry a révélé une position courte contre Tesla Inc d’Elon Musk sur des actions d’une valeur de 534 millions de dollars. Des dépôts récents auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) de la Securities and Exchange Commission (SEC) ont montré que Scion Asset Management de Michael Burry a depuis longtemps des options de vente contre 800 100 actions du constructeur de voitures électriques. Michael Burry faisait partie de ceux qui ont dénoncé la crise des prêts hypothécaires à risque de 2007 et ont fait des milliards de paris contre les titres hypothécaires. Michael Burry a été joué par Christian Bale dans le film basé sur le livre de Michael Lewis sur la crise financière de 2008, «The Big Short».

Les options de vente contre 800 100 actions de Tesla, placées par Michael Burry, ont été vues au 31 mars. Celles-ci donnent à Burry’s Scion Asset Management le droit de vendre des actions Tesla à un prix d’exercice spécifié au plus tard à une certaine date. Les investisseurs détenant des positions put bénéficieront si le prix du titre sous-jacent baisse. Michael Burry ne bénéficiera que si les actions de Tesla tombent en dessous du prix déterminé à la date spécifiée. Le prix et la date n’ont pas été divulgués par Scion Asset Management.

Plus tôt en décembre, Michael Burry, sur Twitter, avait déclaré que le recours de Tesla aux crédits réglementaires pour générer des bénéfices était un signal d’alarme, a rapporté CNBC. Tesla ne génère actuellement des bénéfices qu’en vendant des crédits d’impôt à d’autres constructeurs automobiles. Cependant, cela pourrait changer à mesure que de plus en plus de constructeurs automobiles proposent leurs voitures électriques et que la concurrence augmente pour Tesla. Ils ont ajouté qu’au premier trimestre de cette année, Tesla a déclaré 518 millions de dollars de ventes de crédits réglementaires. Burry avait alors déclaré que le cours de l’action Tesla était «ridicule».

Le cours de l’action de Tesla a grimpé en flèche de 755% entre la fin mars de l’année dernière et la première moitié de janvier de cette année. Depuis lors, le stock a chuté de 35% pour se négocier maintenant à 576 $ chacun.

Pendant ce temps, Cathie Wood d’ARK Invest fait partie de ceux qui sont optimistes sur le titre. Plus tôt cette année en mars, les analystes d’ARK Invest ont déclaré qu’après la pandémie, Tesla d’Elon Musk pourrait augmenter de plus de 400% par rapport aux niveaux actuels d’ici 2025 pour atteindre un prix cible de 3000 dollars par action. Le message a déclaré que ARK Invest voyait une possibilité de 50% que Tesla atteigne le prix de 3000 $ pièce. Ils voient une possibilité de 25% pour l’action de 1 500 $ d’ici 2025 et 25% de possibilité qu’elle atteigne 4 000 $ chacune – leur cas de taureau.

