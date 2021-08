Michael C. Hall et Taylor Kitsch abandonnent l’émission Netflix, et c’est déjà un succès

Si vous cherchez votre prochaine frénésie dramatique Netflix, ne cherchez pas plus loin que The Defeated. Avec Michael C. Hall de Dexter et Taylor Kitsch de Friday Night Light, The Defeated se déroule en 1946 en Allemagne au lendemain chaotique de la Seconde Guerre mondiale. Kitsch incarne Max McLaughlin, un flic américain qui arrive à Berlin à l’été 1946 pour aider à créer une force de police après la guerre dévastatrice. L’émission est tombée sur Netflix le 18 août et elle occupe déjà la 8e place du Top 10 des streamers.

Fait intéressant, The Defeated est une importation européenne et s’intitule Shadowplay à l’étranger. Non seulement cela, mais le réalisateur Måns Mårlind a expliqué que la coupe américaine a des changements majeurs par rapport à l’original. “Shadowplay est la coupe du créateur”, a-t-il tweeté. “Deux épisodes de plus, partition différente, montage différent, etc. Shadowplay est disponible en Australie, en France, en Allemagne pour ne citer que quelques territoires. The Defeated est la version américaine.”

Taylor Kitsch, Michael C. Hall, Tuppence Middleton, Logan Marshall-Green et Nina Hoss sont les vedettes de The Defeated, une série palpitante qui se déroule en 1946 et qui suit un Américain qui arrive à Berlin au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant sur Netflix pic.twitter.com/bhWhSHSoFi – Netflix (@netflix) 18 août 2021

Kitsch a parlé au Hollywood Reporter du tournage de quelque chose avec la portée énorme de The Defeated. “[Creators Måns Mårlind’s and Bjorn Stein’s] la vision est tellement grande”, a-t-il expliqué. “Même au niveau du tournage, nous avons d’énormes décors d’action mais aussi de très belles scènes. Aujourd’hui, nous avons une scène énorme, où nous faisons sauter le poste de police. Cela semble incroyable. La poussière monte comme un énorme nuage avant que la fusillade ne s’ensuive. C’est la plus grande séquence d’action que nous ayons de toute la série.”

“Mais ce sont les trucs les plus lourds, les trucs émotionnels, qui vont conduire le spectacle”, a poursuivi Kitsch. “Et c’est ce que je trouve le plus difficile. Moi et mon frère Moritz [Logan Marshall-Green] traverse un traumatisme, notre maman se fait tirer dessus dans la cuisine par notre père et on le voit. Mon personnage, Max, gère ce traumatisme complètement différemment de Moritz. Donc, chaque fois que nous avons une scène ensemble, les enjeux sont si importants. Je parlais à [The Defeated co-star] Nina [Hoss] hier et je disais à quel point les scènes avec lesquelles je lutte sont exposées. Je déteste l’exposition, parler pour conduire un scénario. Dans les scènes en noir et blanc, où il est clair ce qui se passe et quels sont les enjeux, ce sont les scènes pour lesquelles vous vivez. Waco était comme ça : c’était clair ce que je faisais dans chaque scène. C’est pareil ici.”

Kitsch, qui a commencé sa carrière en tant que favori des fans Tim Riggins sur Friday Night Lights et a tenté de transformer cela en une carrière cinématographique hollywoodienne avec des films comme John Carter, Battleship et X-Men Origins: Wolverine, a admis qu’il aimait à nouveau creuser dans des rôles plus charnus. avec des projets comme The Defeated. “Je pense que c’est plus ma timonerie maintenant qu’elle ne l’a jamais été”, a-t-il expliqué. “Je pense que c’est à l’origine pourquoi je suis allé étudier le théâtre. Je n’ai jamais pensé que ce serait une possibilité de finir par diriger de grands films ou séries fous. Je voulais juste faire des films indépendants. J’adore ça. C’est le plus épanouissant. “