Michael C. Hall: Que regarder en streaming si vous aimez Dexter Star

Joueur (Max Go)

Un condamné à mort (Gerard Butler) est obligé de participer à un jeu dangereux de survie contre d’autres condamnés violents avec la même peine pour avoir la chance de gagner sa liberté – le hic étant que lui, comme les autres, est contrôlé par un adolescent. prodige du jeu vidéo (Logan Lerman) comme s’il était une simulation de réalité virtuelle.

Pourquoi ça vaut le coup de vérifier si vous aimez Michael C. Hall: Dans Gamer, un thriller technologique futuriste avec des thèmes de manipulation psychologique sorti en 2009, Michael C. Hall joue Ken Calte – le créateur riche, puissant et extrêmement corrompu de Slayers, le jeu qui déterminera le sort du personnage de Gerard Butler, Kable, si Simon, 17 ans, ne parvient pas à le guider vers la sécurité.

