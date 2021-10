Michael Caine a-t-il révélé qu’il avait pris sa retraite d’acteur ?

Sir Michael Caine a qualifié le rôle qu’il joue dans son dernier film Best Sellers de « dernière partie » vendredi, faisant instantanément la une des journaux sur la retraite de la légende vivante de 88 ans. Après que l’interview soit devenue virale, son représentant a confirmé qu’il ne prenait pas vraiment sa retraite pour de bon. C’est une bonne nouvelle pour les cinéphiles et Christopher Nolan, qui a choisi Caine dans ses huit derniers films.

« Curieusement, cela s’est avéré être ma dernière partie, vraiment », a déclaré Caine dans une interview à la BBC Radio avec Simon Mayo vendredi. « Parce que je n’ai pas travaillé depuis deux ans et que j’ai un problème de colonne vertébrale qui affecte mes jambes donc je ne peux pas très bien marcher. Et j’ai aussi écrit quelques livres qui ont été publiés et qui ont eu du succès, donc je ne suis plus un acteur, je suis un écrivain. »

Bien que beaucoup aient pris cela pour signifier que Caine prenait sa retraite pour de bon, ses représentants ont déclaré à TheWrap que ce n’était pas le cas. Il est possible que Caine plaisantait ou soulignait peut-être simplement que son rôle dans Best Sellers en tant qu’auteur grincheux Harris Shaw pourrait être la dernière fois qu’il a un rôle principal. « Il n’y a pas exactement de scripts qui coulent avec un homme de premier plan qui a 88 ans », a-t-il déclaré à Mayo.

Après les meilleures ventes, Caine sera également vu dans Medieval, un film tchèque à gros budget mettant également en vedette l’acteur de Hell or High Water Ben Foster. Bien qu’il n’ait pas encore été officiellement choisi, les cinéphiles espèrent voir Caine jouer un rôle dans Oppenheimer, le prochain film de Nolan sur le scientifique J. Robert Oppenheimer avec Cillian Murphy. Caine est un porte-bonheur pour Nolan depuis qu’il a joué le rôle d’Alfred Pennyworth dans Batman Begins. Même lorsque Nolan n’a pas pu lui trouver de rôle évident dans Dunkerque (2017), Nolan a toujours choisi Caine dans un rôle de camée vocal. Caine a également joué un rôle dans le film précédent de Nolan, Tenet (2020).

Caine a eu une carrière étonnante qui a commencé dans les années 1950 et comprend plus de 170 crédits. Il a remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à deux reprises, d’abord pour Hannah and Her Sisters en 1987, puis pour The Cider House Rules en 2000. Il a également été nominé pour Alfie (1966), Sleuth (1972), Educating Rta (1983) et L’Américain tranquille (2002). Caine a également été vu dans Come Away avec David Oyelowo et Gugu Mbatha-Raw l’année dernière.