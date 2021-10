Michael Caine confirme-t-il sa retraite du métier d’acteur après 75 ans de carrière ?

En conversation avec le journal Le gardien, l’interprète légendaire et protagoniste de titres tels que Alfie et Le travail italien Parmi bien d’autres, il a révélé qu’un de ses derniers personnages l’aurait amené à devoir s’échapper d’un groupe de criminels qui voulaient mettre fin à ses jours. Logiquement, l’artiste a dû décliner l’offre car son âge et sa fragilité l’empêchent de marcher avec agilité, encore moins de s’enfuir.

Michael Caine a été reconnu pour sa contribution cinématographique au Festival international du film de Karlovy Vary en août. (Gabriel Kuchta / .)

« Je ne peux pas marcher et encore moins courir. J’ai plus ou moins fini les films. J’en ai tourné environ 150, je pense que j’en ai déjà fait trop », a-t-il déclaré lors de l’entretien.