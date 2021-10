Michael Caine précise qu’il ne prend pas sa retraite après tout

Michael Caine je ne l’ai pas encore raccroché dans le département d’acteur – ceci malgré le fait qu’il a fortement suggéré qu’il ferait … un 180, ce qui fait soupirer les fans de soulagement.

Le légendaire acteur britannique a clarifié ses futurs projets professionnels samedi … en disant qu’il ne prendrait PAS sa retraite, tandis que son représentant a également déclaré à Variety qu’il lisait actuellement deux scripts pour des projets potentiels à venir.

Je n’ai pas pris ma retraite et peu de gens le savent – Michael Caine (@themichaelcaine) 16 octobre 2021 @themichaelcaine

MC a tweeté : « Je n’ai pas pris ma retraite et peu de gens le savent. » Il a également publié une déclaration plus formelle disant qu’il se réveillait à 6 heures du matin depuis 50 ans pour faire des films et qu’il n’avait pas l’intention de lancer son réveil maintenant.

La position de volte-face survient environ 24 heures après qu’il a provoqué une tempête de tristesse parmi les cinéphiles, disant à quelques animateurs de radio de la BBC sur « Kermode and Mayo’s Film Review » qu’il n’avait pas travaillé depuis 2 ans, et qu’il n’était pas capable de marcher très bien en raison de sa santé.

Lorsqu’on lui a demandé directement si son prochain long métrage, « Meilleurs vendeurs », serait son dernier rôle … le mec a dit oui, probablement. Il a noté qu’il n’avait pas reçu de bonnes offres pour les rôles ces derniers temps, et a souligné qu’il avait 88 ans … reconnaissant qu’il n’y avait pas trop de films avec des rôles principaux de 88 ans.

On dirait qu’il a complètement changé d’avis du jour au lendemain, car il fait totalement marche arrière maintenant et dit qu’il va continuer … ce que, nous en sommes sûrs, ses fans sont ravis d’entendre.

Mike est absolument aimé, et il est lauréat d’un Oscar et au-delà … ayant réalisé des performances mémorables au fil des ans, même dans ses années un peu plus tardives (criez Nolan). Quant à sa plainte de ne pas avoir assez de rôles pour son âge… intensifiez-vous, scénaristes !