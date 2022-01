Michael Caine propose à la vente des oeuvres d’art et même ses lunettes

Elton John et Michael Caine s’affrontent dans une publicité à 1:28

. – L’acteur primé Michael Caine offre à ses fans la possibilité de se souvenir de son illustre carrière cinématographique.

Le 2 mars, des objets personnels tels que la montre Rolex en or de la star de 88 ans, au prix de 12 000 £ (16 300 $) et des peintures de sa collection personnelle, seront mis aux enchères à Londres.

Charlie Thomas, directeur des ventes des maisons emblématiques et des collections chez Bonhams, qui gère la vente, a déclaré lundi à CNN: « Sir Michael Caine a un attrait qui défie tout âge démographique ou nationalité, ses films font partie de l’histoire du 20e siècle et, peu importe qui est le plus offrant, ils posséderont un morceau de cette histoire, un article avec une provenance unique. «

Selon le journal britannique Times, la star de « The Italian Job » vend à contrecœur bon nombre de ses objets bien-aimés, alors que lui et sa femme, Shakira, réduisent leur manoir à Surrey, dans le sud-est de l’Angleterre.

Thomas a décrit la vente aux enchères, qui comprend une chaise de réalisateur du film policier de 1971 « Get Carter », dans lequel Caine a joué le rôle du gangster Jack Carter, et même une paire des célèbres lunettes de l’acteur, comme l’une de ses ventes les plus personnelles. .

Comme il l’a dit à CNN : « Sir Michael collectionne ces objets depuis de nombreuses décennies et a toujours acheté avec ce qu’il aime, plus que pour toute autre raison, et cela rend cette collection incroyablement spéciale. »

D’autres pièces notables incluent un portrait de Caine par le peintre anglais Lincoln Townley, dont la vente ira à l’association caritative de protection de l’enfance NSPCC, ainsi qu’une affiche de film pour la comédie romantique « Alfie » de 1966, qui lui a valu une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur.

De sa collection d’art, Caine vendra « Les Amoureux Dans L’Arbre » de Marc Chagall, qui devrait atteindre un prix de détail allant jusqu’à 50 000 livres (68 000 $ US).

« Ce sera très difficile de se séparer de tant de trésors dans ma vie et ma carrière, mais c’est le bon moment pour passer à autre chose », a déclaré Caine dans un communiqué de presse, ajoutant: « J’espère que ces souvenirs donneront autant à leurs nouveaux propriétaires plaisir comme ils sont. États-Unis « .