Michael Carrick a trouvé sa tactique en laissant Cristiano Ronaldo sur le banc de Manchester United, selon Jamie O’Hara.

Ronaldo n’a pas commencé contre Chelsea et n’est entré en jeu qu’à la 63e minute lors du match nul 1-1 à Chelsea.

Ronaldo s’est retrouvé sur le banc pour le match de Chelsea

Jamie Carragher et Roy Keane se sont affrontés dans le studio Sky Sports à propos de l’utilisation par United de la superstar portugaise.

La légende de Man United, Keane, pense que Ronaldo aurait dû commencer, mais Carragher ne pensait pas que c’était aussi grave que d’autres le prétendaient.

Et cela a déclenché l’affrontement à succès entre Keane et Carragher.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham O’Hara pense que Carrick a fait le bon choix en ne commençant pas Ronaldo dimanche.

« Je pense que Carragher fait valoir un bon point », a déclaré O’Hara à talkSPORT. « Vous n’amenez pas Ronaldo pour gagner des coupes, vous amenez Ronaldo pour gagner la ligue.

Carrick a pris en charge le match contre Chelsea

«Ils ont terminé deuxièmes, donc la prochaine progression est de se battre pour le titre et de remporter la ligue.

«Je pense qu’ils ont fait venir ce type de joueurs pour défier le titre, cela montre juste qu’ils ne sont toujours pas là, même avec ces joueurs.

«Ils ont encore plus à faire pour amener les bons joueurs et manager et essayer de progresser.

« Je n’étais pas d’accord avec eux pour dire que Ronaldo devrait commencer chaque match.

« Si vous regardez les faits du match, Ronaldo est arrivé avec une demi-heure à jouer et ils gagnaient 1-0.

Ronaldo n’a pas été laissé sur le banc plusieurs fois dans sa carrière

« Michael Carrick a raison tactiquement. Ils gagnent 1-0 et Ronaldo arrive frais pendant une demi-heure et ils font match nul.

« Si Ronaldo arrive et qu’ils perdent 2-1 et que c’est désespéré d’essayer d’en tirer quelque chose, alors je peux comprendre l’argument.

« Si vous regardez les faits, Carrick a bien compris parce qu’ils gagnaient. »

