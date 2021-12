Michael Carrick annonce la décision choc de Man Utd après sa victoire sur Arsenal

Michael Carrick a décidé de quitter Man Utd avec effet immédiat après leur victoire 3-2 sur Arsenal à Old Trafford.

L’ancien milieu de terrain a travaillé comme entraîneur sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer et est devenu le patron par intérim après le limogeage du Norvégien. Il a pris en charge une victoire en Ligue des champions contre Villarreal et un match nul en Premier League contre Chelsea, ainsi que jeudi thriller à cinq buts contre les Gunners.

Carrick aurait pu reprendre son rôle d’entraîneur de l’équipe première sous la direction du manager par intérim Ralf Rangnick, mais ce ne sera pas le cas.

Peu de temps après le coup de sifflet final à Manchester, Carrick a publié une déclaration qui disait : « Mon temps dans ce grand club sera toujours considéré comme les meilleures années de ma carrière. Lorsque j’ai signé pour la première fois il y a plus de 15 ans, je n’aurais jamais, dans mes rêves les plus fous, pu imaginer gagner autant de trophées et je n’oublierai certainement jamais les souvenirs fantastiques à la fois en tant que joueur et en tant que membre de l’équipe d’entraîneurs.

« Cependant, après beaucoup de réflexion et de délibération, j’ai décidé que le moment était venu pour moi de quitter le club.

« Je tiens à remercier tous les joueurs et une mention spéciale au personnel de l’arrière-boutique, travailler de longues heures avec un groupe de personnes aussi formidable a été un réel plaisir et j’ai noué des amitiés durables.

« Je suis et serai toujours un fan de Manchester United et je participerai à autant de matches que possible. »

L’Anglais a ensuite envoyé un message d’adieu à l’entraîneur respecté Rangnick. « Je souhaite à Ralf, au staff, aux joueurs et aux fans tout le meilleur pour l’avenir et j’ai hâte d’être dans les tribunes et de soutenir les garçons en tant que fan. »

Carrick soutient Rangnick pour réussir

Lors d’une interview d’après-match avec Amazon Prime, Carrick a déclaré que c’était « le bon moment » pour quitter son poste.

Interrogé sur Cristiano Ronaldo, qui a marqué un doublé à son retour dans le onze de départ, Carrick a ajouté : « Il a été incroyable cette semaine. Oui, il n’a pas commencé contre Chelsea, mais ce n’était pas un gros problème pour nous.

« On en a parlé, [he was] à bord avec ça, la façon dont il était avec le groupe est tout simplement incroyable. Il n’y a pas eu de drame. »

Sur l’impact potentiel de Rangnick, l’entraîneur a poursuivi : « Il faudra attendre et voir, ça a été une grosse semaine, nous avons dû creuser profondément.

« J’ai 100% confiance dans les joueurs qu’ils continueront à réussir, tant qu’ils continueront à faire les bonnes choses. »

