Michael Carrick critique l’appel clé au milieu d’un sentiment amer concernant le tirage au sort de Man Utd

Michael Carrick se dit « déçu » que Manchester United n’ait pas pu conserver son avance contre Chelsea, bien qu’il soit l’équipe avec beaucoup moins de tirs.

United est reparti de Stamford Bridge avec un point après un match difficile contre Chelsea. Les hôtes ont réussi 23 tirs contre trois pour United. Cependant, ce sont les Diables rouges qui ont pris les devants lorsque Jadon Sancho a profité d’une erreur de Jorginho.

Sancho a couru en tête-à-tête et s’est placé aux côtés d’Edouard Mendy. Cependant, l’avance de United a duré 19 minutes jusqu’à ce que Jorginho lui-même rétablisse la parité depuis le point de penalty.

Compte tenu de leur domination de la part des chances, ce serait probablement Chelsea qui se sentirait le plus lésé de ne pas prendre la pleine part des points.

Mais le manager par intérim de United, Carrick, a exprimé son point de vue après le match sur les raisons pour lesquelles il pensait que son équipe quitterait Londres avec un sentiment «amer».

Il a déclaré à Sky Sports (via la BBC): « Déçu en fait. Quand vous êtes devant dans un jeu comme celui-ci, il est décevant de se le faire enlever.

« Je suis fier des joueurs et du groupe toute la semaine. Dans une situation difficile, nous avons essayé d’en tirer le meilleur parti. Mais il y a ce petit sentiment d’amertume.

« Nous sommes venus pour gagner le match. Un peu déçu, je ne peux pas mentir.

« Je ne pense pas du tout que c’était une pénalité. Ils ont eu beaucoup de coups, David [De Gea] a eu deux arrêts dont nous savions avant le match qu’il devrait en faire un ou deux. A part ça, je me sens assez à l’aise dans le jeu.

« Bien sûr, nous voulons être meilleurs. Je ne m’emballe pas mais je pense que nous avons bien défendu. Je ne peux rien reprocher aux garçons.

« Revenir déçu et avoir l’impression d’avoir oublié quelque chose est un point positif. »

Carrick, dans une interview séparée avec BBC Sport, a nié que le directeur intérimaire proposé, Ralf Rangnick, ait eu une quelconque influence sur la sélection de son équipe.

Carrick a appelé à laisser Cristiano Ronaldo hors de la formation de départ, qu’il a expliqué avant le match, par exemple.

Au final, ses sélections ont valu à United un point qui les place au huitième rang du classement de la Premier League.

De Gea discute du tirage au sort après les commentaires de Michael Carrick

Quelqu’un qui partageait une opinion similaire à Carrick, tout en reconnaissant que le résultat était bon, était David De Gea.

Le gardien de but a gardé United en première mi-temps, mais pense que toute l’équipe aurait dû espérer gagner. Même ainsi, il prendrait le point.

Il a déclaré à Sky: « Nous nous sommes déjà améliorés contre Villareal, nous avons gagné, nous nous sommes qualifiés et maintenant nous avons joué une très bonne équipe à l’extérieur. L’effort de l’équipe a été très bon.

«Ils ont eu les meilleures chances. Pour moi ce n’est pas assez, un match nul. Nous sommes dans un moment difficile. Je suis fier de l’effort de l’équipe.

«Sur le terrain, dans le but, j’ai ressenti un danger pendant presque tout le match. On a bien défendu, ils ont raté de grosses occasions et celle qu’ils nous donnent, c’est nous qui en marquons.

« Ce n’est pas suffisant de dessiner mais pour le moment c’est un gros point.

« Les derniers matchs avant que nous encaissions trois ou quatre buts. Nous nous améliorons. Ce ne sont que deux jeux.

«Au moins maintenant, nous défendons bien. Nous nous battons pour chaque balle. Nous sommes une équipe. »

LIRE LA SUITE: Evra admet qu’il a une peur majeure de Rangnick, alors que Merson nomme un grand choc en attendant le patron de Man Utd