Michael Carrick donne sa première conférence de presse en tant que manager de Manchester United – Man United News And Transfer News

Michael Carrick a donné sa première conférence de presse en tant que manager par intérim de Manchester United.

Carrick a été rejoint par le capitaine Harry Maguire lors de la conférence de presse d’avant-match de cet après-midi avant le match décisif de demain contre Villareal dans le groupe F de la Ligue des champions.

Le patron par intérim a commencé par faire une déclaration remerciant le manager sortant Ole Gunnar Solskjaer, disant « ce fut un plaisir absolu de travailler avec lui ».

Il a ensuite ajouté que l’équipe était désormais pleinement concentrée sur le match de demain contre l’équipe espagnole.

Maguire a été le premier à se voir poser une question – pour savoir s’il pensait que les joueurs avaient laissé tomber Solskjaer.

« En tant que groupe de joueurs, nous assumons une énorme responsabilité », a répondu Maguire.

« Les gars donnent tout, les gars veulent réussir.

«Mais de toute évidence, les résultats n’ont pas été assez bons ces derniers temps et les gars en assument une bonne part de responsabilité.

« Nous devons trouver quelque chose en nous-mêmes pour trouver cette concentration, pour trouver cette mentalité d’aller obtenir le résultat dont nous avons besoin demain en Ligue des champions.

On a ensuite demandé à Carrick combien de temps il pourrait occuper le poste de gestionnaire suppléant.

« Mon état d’esprit, ma position, je prépare l’équipe pour demain soir », a-t-il déclaré.

« Je connais très bien le personnel, ce club est ma vie depuis très longtemps maintenant et c’est donc le sacrifice et le dévouement que je suis prêt à donner, peu importe combien de temps c’est, que ce soit un match, que ce soit deux matchs, si c’est un peu plus long que ça… pour le moment, je ne suis pas trop sûr, mais ce n’est pas quelque chose qui me préoccupe.

On a ensuite demandé à Carrick s’il changerait quelque chose tactiquement.

«Nous devrons attendre et voir vraiment. Évidemment, j’ai travaillé avec Ole pendant longtemps et nous avons des convictions très similaires. Nous l’avons fait en tant que joueurs et nous le faisons en tant qu’entraîneur et manager.

« Mais oui, bien sûr, j’ai ma propre personnalité et c’est différent d’Ole mais c’est très similaire.

« Je ne dévoile pas trop mes plans, mais je suis très clair dans mon esprit. »