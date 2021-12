Michael Carrick de Manchester United a quitté son poste de manager par intérim, marquant la fin de ses 15 années à Old Trafford.

Le joueur de 40 ans, qui a rejoint les Red Devils en tant que joueur en 2006, a pris la décision de quitter le club jeudi soir après la victoire de son équipe sur Arsenal.

GETTY

Carrick avait été nommé responsable de United après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer

Carrick a fait 464 apparitions pour les Red Devils en tant que joueur avant de rejoindre le personnel d’entraîneurs de la première équipe après sa retraite du jeu en 2018.

Le héros de United avait réussi à guider son équipe pour qu’elle soit invaincue en trois matchs après une mauvaise forme sous la direction de l’ancien patron Ole Gunnar Solskjaer.

Mais malgré les espoirs que Carrick resterait dans la formation d’entraîneur à Old Trafford sous la direction du nouveau patron par intérim Ralf Rangnick, l’ancien milieu de terrain a décidé de quitter totalement le club.

S’exprimant jeudi après la victoire 3-2 de United sur les Gunners, Carrick a déclaré : « Mon temps dans ce grand club sera toujours considéré comme les meilleures années de ma carrière. Lorsque j’ai signé pour la première fois il y a plus de 15 ans, je n’aurais jamais, dans mes rêves les plus fous, pu imaginer gagner autant de trophées et je n’oublierai certainement jamais les souvenirs fantastiques à la fois en tant que joueur et en tant que membre de l’équipe d’entraîneurs.

« Cependant, après beaucoup de réflexion et de délibération, j’ai décidé que le moment était venu pour moi de quitter le club. »

GETTY

L’ancien international anglais a remporté 5 titres de Premier League, la FA Cup, 2 Coupes de la Ligue, l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA pendant son mandat à Old Trafford.

GETTY

Carrick a passé sa carrière d’entraîneur à aider les anciens patrons de United Jose Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer

L’ancien champion de Premier League a poursuivi en expliquant que sa décision de partir était totalement la sienne et reposait sur un certain nombre de raisons.

« J’ai pris la décision au cours de la semaine dernière, j’ai respecté le club et le nouveau manager qui arrivait », a déclaré Carrick, « Il n’y a eu aucun croisement [with Rangnick].

« J’ai pris la décision avant de lui parler. Ce n’était pas facile mais la bonne décision pour le club. J’étais juste désespéré pour que nous gagnions le match.

«Ça prend le dessus sur ta vie. J’ai promis à ma famille après avoir joué et passé tellement de temps que je passerais du temps avec eux.

« Je suis allé directement au coaching et cela vous prend encore plus de temps. »

Lorsqu’on lui a demandé si le départ de Solskjaer avait influencé sa décision, l’ancien capitaine de United a admis : « Un peu, oui. Je dois beaucoup à Ole.

Félicitations à mon bon ami @carras16 pour son passage à @ManUtd. L’un des meilleurs avec lequel j’ai joué. Une légende du club qui se consacre au club depuis son arrivée. Bonne chance pour tout ce que vous allez faire, prochain compagnon 👍🏼🔴 pic.twitter.com/USfhzY9UNf – Wayne Rooney (@WayneRooney) 3 décembre 2021

Le départ de Carrick a entraîné des flots de messages de remerciement et de bonne chance de la part des joueurs de United passés et présents, dont Cristiano Ronaldo et l’ancien capitaine Wayne Rooney.

Il reste à voir ce que la légende de United fera à l’avenir en termes de carrière de manager, mais sa sortie marque la fin d’un parcours incroyable et gagnant de trophées de joueur à entraîneur puis à manager.