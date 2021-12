Michael Carrick n’a pas parlé au nouveau patron intérimaire de Manchester United, Ralf Rangnick, minimise Cristiano Ronaldo et explique pourquoi il aime «beaucoup» Fred

Michael Carrick dit qu’il n’a pas encore parlé au nouveau manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick.

La nomination de Rangnick a été confirmée plus tôt cette semaine, cependant, l’Allemand n’a pas encore reçu de permis de travail.

Rangnick est en charge jusqu’à la fin de la saison mais doit attendre son premier match en charge

Cela signifie que Carrick reste en charge de l’affrontement de jeudi en Premier League avec Arsenal à Old Trafford et Rangnick n’est en mesure d’offrir aucune contribution.

« Je n’ai rien à mettre à jour », a déclaré Carrick, qui a supervisé les deux matchs depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer. « Le processus du permis de travail et du visa est en cours au moment où nous parlons.

«Je suis dans cette position, comme je l’étais pour Villarreal et Chelsea. Je prépare les garçons pour le match de demain soir.

« C’est à peu près comme pour les deux matchs. En raison du processus, nous n’avons pas pu (parler). Nous avons continué comme nous l’avons fait. Cela a bien fonctionné lors des deux derniers matchs et j’espère que ce sera le cas demain.

Carrick a été au volant des deux derniers matches de Man United

Rangnick devrait être dans les tribunes jeudi, le club espérant qu’il pourra officiellement prendre les commandes avant la visite de dimanche à Crystal Palace.

Carrick, qui a été entraîneur adjoint de Solskjaer et de son prédécesseur Jose Mourinho, reviendrait alors à un rôle dans les coulisses, mais l’ancien milieu de terrain de Man United admet qu’il a apprécié son passage sur la sellette.

Le joueur de 40 ans a déclaré : « Il s’est passé beaucoup de choses au cours de la dernière semaine à dix jours. J’ai certainement dû m’adapter et relever un nouveau défi et des compétences différentes.

« J’ai aimé voir comment j’ai fait face à cela à certains moments. Vous ne savez pas jusqu’à ce que vous soyez dans cette situation.

Carrick a bien fait son travail après avoir obtenu un match nul à Chelsea en championnat et battu Villarreal en Europe

« Parfois, il faut apprendre sur le tas et cela a été le cas, mais je dois dire que la plupart du temps, j’ai apprécié ça. »

L’une des grandes décisions prises par Carrick a été de nommer Cristiano Ronaldo, quintuple joueur mondial de l’année, sur le banc pour le voyage du week-end dernier à Chelsea.

C’était une décision audacieuse et cela a payé, dans une certaine mesure, car United a revendiqué un point contre les dirigeants de la Premier League, mais Carrick a minimisé son importance.

« Ce type de décisions explose beaucoup plus qu’elles ne le sont probablement », a-t-il ajouté. « Les décisions sont prises pour de nombreuses raisons différentes et certaines reçoivent des informations plus importantes que d’autres, mais c’est ainsi.

« Je ne voyais pas cela comme une décision majeure. Ce n’était certainement pas dans le camp. Nous nous sommes tous très bien entendus avec ça. Le match s’est bien passé, dans une certaine mesure, et ce n’était pas du tout un drame.

Ronaldo sur le banc contre Chelsea est-il un signe des choses à venir ?

Le temps de jeu de Ronaldo a été limité sous Carrick mais pas sous celui de Fred. Le milieu de terrain a joué chaque minute du passage de Carrick en tant que patron par intérim.

Le milieu de terrain a suscité de nombreuses critiques au cours de ses trois années à Old Trafford, mais Carrick est un grand fan de lui.

« Je pense que cela est négligé: le premier choix du Brésil dans une bonne équipe brésilienne montre à quel point Fred est venu depuis son arrivée au club, à quel point il s’est amélioré », a déclaré Carrick.

« Je l’aime vraiment bien. L’une des choses les plus importantes que les gens ne voient peut-être pas, c’est l’attitude et le désir d’être un joueur d’équipe, il est désespéré de se lancer pour jouer à des jeux.

Fred n’est pas du goût de tout le monde mais Carrick évalue fortement les 47 millions de livres sterling

« Il s’est tordu la cheville contre Villarreal en première mi-temps et vous avez vu beaucoup de joueurs sortir à la mi-temps.

Sortir en seconde période quand c’est raide, gonflé et douloureux, ce n’est pas facile de continuer. Il s’en est sorti et il a rebondi dans le match et il n’y avait aucune chance qu’il rate le prochain match. Cette mentalité est contagieuse. Je suis tout à fait pour ça.

« Je pense qu’il s’est énormément amélioré, Fred, il apporte une grande énergie à l’équipe, il s’améliore, il a joué un peu plus haut sur le terrain les deux dernières fois qu’avant, juste parce que nous avons peaufiné quelques choses pour les deux matchs et il a si bien réussi.

« Le but de Cristiano contre Villarreal incarne cela et il a failli en marquer un l’autre soir lorsqu’il a intercepté de [Edouard] Mendy. Il apporte énormément à l’équipe, Fred, et je l’aime beaucoup.

