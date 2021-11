.: Michael Carrick pourrait rester à la tête de Manchester United jusqu’à la fin de la saison – Man United News And Transfer News

L’ancien milieu de terrain de Manchester United Michael Carrick pourrait rester à la tête du club jusqu’à la fin de la saison.

Un article récent de Laurie Whitwell et Adam Crafton (.) mentionne des sources suggérant que l’Anglais pourrait « se débrouiller » jusqu’à l’été prochain si les résultats s’amélioraient.

Deux jours après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, United n’est toujours pas sûr de ses plans concernant le manager.

Whitwell déclare à juste titre : « Le temps de Solskjaer était, bien sûr, écoulé. Mais quiconque pense que cela signifiait un changement de régime n’y a pas prêté attention. »

«La hiérarchie de United a refusé d’ouvrir de véritables discussions avec des candidats potentiels avant de limoger Solskjaer, car ils pensaient que la situation pouvait encore être sauvée par les instincts de survie qui l’ont si bien servi. Personne, donc, n’était aligné.

Dimanche matin, le PDG de United, Ed Woodward, aurait parlé avec Solskjaer avant de dire à son équipe d’entraîneurs qu’ils seraient retenus.

De nombreux joueurs pensent qu’il n’y aurait aucun changement tant que l’entraînement reste le même.

Après avoir attribué de nouveaux contrats à Mike Phelan, Kieran Mckenna, Michael Carrick et à l’entraîneur des gardiens Richard Hartis il y a quelques semaines à peine, United risque de perdre des millions pour les rembourser.

Woodward a décidé de nommer Carrick comme gardien jusqu’à ce qu’ils trouvent un intérimaire.

Whitwell mentionne: « McKenna s’est vu confier une énorme responsabilité par Solskjaer dans l’écriture des sessions et l’établissement du calendrier, mais Carrick, cinq ans son aîné et avec un pedigree de jeu d’élite, est le candidat le plus naturel pour se présenter devant l’équipe et affronter les médias. «

« Darren Fletcher a été pris en considération, mais des sources affirment que cela aurait été maladroit pour le directeur technique d’assumer un rôle qu’il supervisait effectivement huit mois après sa nomination. »

Étant donné qu’il doit démissionner cette année, l’implication de Woodward dans la prise de décision est pour le moins déconcertante. Il s’est vu confier la mission de nommer deux managers dans les six mois malgré ses échecs passés.

Il y a un intérêt du côté de Mauricio Pochettino, l’Argentin étant apparemment mécontent du Paris Saint-Germain. Cependant, United devrait payer des frais énormes pour le faire sortir du club de Ligue 1.

Au milieu de toute cette agitation, United affronte Villarreal dans un match crucial de la Ligue des champions ce soir, ayant désespérément besoin d’un résultat. Carrick espère guider l’équipe vers la qualification pour le prochain tour.