Michael Carrick prendra en charge le choc clé de la Ligue des champions

Manchester United commencera sa vie après Ole Gunnar Solskjaer avec un affrontement clé en Ligue des champions à Villarreal mardi soir.

Solskjaer a finalement ouvert la porte après la triste défaite 4-1 de United contre Watford samedi.

Michael Carrick prendra en charge l’équipe de Man United à court terme jusqu’à ce qu’un nouveau patron soit nommé

Les Diables rouges ont perdu sept de leurs 13 derniers matchs toutes compétitions confondues et le club a décidé que le moment était venu de changer.

Michael Carrick a pris la charge temporaire et fait face à un affrontement européen gigantesque lors de son premier match.

United est en tête du groupe F de la Ligue des champions mais ne devance Villarreal qu’à la différence de buts tandis que l’Atalanta n’a que deux points de retard.

Carrick et ses collègues se rendent en Espagne en sachant qu’une victoire garantira leur passage en toute sécurité au prochain tour.

Mais une défaite mettrait en place un match de groupe décisif à domicile contre les Young Boys le mois prochain.

Villarreal contre Man United: commentaire de talkSPORT

Cette rencontre du Groupe F débutera à 17h45 le mardi 23 novembre.

La couverture complète de l’Estadio de la Ceramica sera en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 17h.

Les commentaires viendront d’Alex Crook et de l’ancien défenseur de United, Paul Parker.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Solskjaer a été limogé par Man United au cours du week-end Villarreal contre Man United: nouvelles de l’équipe

L’attaquant de Villarreal, Gerard Moreno, devrait être absent en raison d’une déchirure aux ischio-jambiers.

Pour United, Mason Greenwood a été testé positif pour COVID et ne sera pas impliqué tandis qu’Edinson Cavani reste un doute.

Paul Pogba et Raphael Varane continuent de manquer à cause de blessures de longue durée.

Le club a déclaré que Luke Shaw avait subi une autre commotion cérébrale samedi et pourrait manquer le match.

Villarreal contre Man United : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron sortant Solskjaer avait un message pour ses joueurs avant leur voyage à Villarreal dans son interview d’adieu.

Il a déclaré : « Je suis un fan et je souhaite tout le meilleur aux joueurs.

« Il y a de très, très bons joueurs là-bas, de bonnes personnes. Je suis sûr que nous les verrons gonfler leur poitrine et ils iront courir.

« Comme je leur ai dit aussi, faites-vous confiance, vous savez que nous valons mieux que ça. Nous n’avons pas pu le montrer mais sortir, poitrine généreuse, profiter d’être un joueur de Man United, en Ligue des champions, sur la plus grande scène.

« Si et quand vous gagnez le match, vous êtes qualifié pour le tour suivant, Michael [Carrick] va être en charge. Michael, j’ai le plus grand respect [for], j’aime Michael aux morceaux.

«Je deviens émotif maintenant parce qu’il est le meilleur. Ils iront bien. Je vais les surveiller et les soutenir.

Man United a battu Villarreal 2-1 en septembre grâce au vainqueur tardif de Cristiano Ronaldo