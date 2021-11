Michael Carrick prendra la tête de Manchester United en Ligue des champions contre Villarreal alors que le personnel d’Ole Gunnar Solskjaer reste pour aider

Manchester United aura Michael Carrick en charge en tant que manager lorsqu’il affrontera Villarreal en Ligue des champions mardi soir.

Les Red Devils ont limogé Ole Gunnar Solskjaer mais ne semblent pas prêts à nommer un successeur permanent de sitôt.

.

Carrick était l’un des entraîneurs de confiance de Solskjaer à Man United

Un communiqué publié par le club disait: « Michael Carrick prendra désormais en charge l’équipe pour les prochains matchs, tandis que le club cherche à nommer un manager par intérim jusqu’à la fin de la saison. »

Ainsi, l’ancien milieu de terrain des Red Devils entraînera le club à titre temporaire et pendant le départ de Solskjaer, on pense que son personnel en coulisses restera pour l’aider.

Le match de Villarreal est vital pour United car une défaite contre les Espagnols, l’Atalanta battant les Young Boys les verrait glisser à la troisième place du groupe F avant un match final avec l’équipe suisse.

Et ne pas atteindre les huitièmes de finale de la compétition représenterait un autre échec grave dans une saison qui était si prometteuse.

.

Carrick a travaillé dur aux côtés de Solskjaer

.

Carrick aura Martyn Pert dans son équipe pour les prochains matchs

Carrick devrait être assisté par Mike Phelan et Kieran McKenna.

Phelan ne prend pas de séances à Carrington, c’est donc l’ancien international anglais et l’ancien entraîneur des moins de 18 ans de Tottenham qui les dirigeront, selon le Manchester Evening News.

L’entraîneur des coups arrêtés Eric Ramsay et l’entraîneur de l’équipe première Martyn Pert restent également.

Et il n’y a pas non plus de changement dans le département des gardiens de but, avec l’entraîneur Richard Hartis assisté de Craig Mawson.

La stabilité sera utile à Carrick tandis que la hiérarchie United tentera de trouver le patron par intérim qu’elle nommera jusqu’à la fin de la saison.

Pour l’instant, cependant, tous les regards sont tournés vers Villarreal, l’équipe qui les a battus en finale de la Ligue Europa la saison dernière.

