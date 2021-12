Michael Carrick quitte son poste d’entraîneur de la première équipe de Manchester United et quitte le club après la victoire d’Arsenal avec Ralf Rangnick sur le point de prendre la relève en tant que nouveau manager par intérim

Michael Carrick a démissionné de son poste d’entraîneur de la première équipe de Manchester United et a quitté le club après sa victoire 3-2 contre Arsenal jeudi soir.

La victoire a marqué la fin de son mandat en tant que manager par intérim avec le nouveau patron par intérim Ralf Rangnick qui devrait prendre la relève pour le match de Crystal Palace ce week-end.

.

Carrick a obtenu deux victoires et un match nul lors de ses trois matchs à la tête

Carrick a déclaré: «Mon séjour dans ce grand club sera toujours considéré comme les meilleures années de ma carrière.

« Lorsque j’ai signé pour la première fois il y a plus de 15 ans, je n’aurais jamais, dans mes rêves les plus fous, pu imaginer gagner autant de trophées et je n’oublierai certainement jamais les souvenirs fantastiques à la fois en tant que joueur et en tant que membre de l’équipe d’entraîneurs.

« Cependant, après beaucoup de réflexion et de délibération, j’ai décidé que le moment était venu pour moi de quitter le club.

« Je tiens à remercier tous les joueurs et une mention spéciale au personnel de l’arrière-boutique, travailler de longues heures avec un groupe de personnes aussi formidable a été un réel plaisir et j’ai noué des amitiés durables.

.

Le nouveau patron de Man United, Rangnick, regardé depuis les tribunes contre Arsenal

« Je suis et serai toujours un fan de Manchester United et je participerai à autant de matches que possible.

« Je souhaite à Ralf, au staff, aux joueurs et aux fans tout le meilleur pour l’avenir et j’ai hâte d’être dans les tribunes et de soutenir les garçons en tant que fan. »

John Murtough, directeur de United Football, a déclaré : « Michael part avec les remerciements les plus sincères et les meilleurs vœux de tout le monde à Manchester United après 15 ans de services exceptionnels au club en tant que joueur et entraîneur.

« Bien que nous soyons tristes de le voir partir, nous respectons et comprenons la décision de Michael.

« Il sera toujours connu comme l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire de Manchester United et, plus récemment, comme un excellent entraîneur qui a travaillé sans relâche sous la direction de deux managers pour aider à développer la solide équipe dont Ralf sera désormais en charge.

« Nous sommes reconnaissants pour le leadership constant dont Michael a fait preuve tout au long de cette période de transition managériale et, même s’il s’éloigne maintenant de son implication quotidienne, il sera toujours le bienvenu en tant que légende du club. »