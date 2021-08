Michael Carter-Williams absent avec une autre blessure

Si on devait mettre en avant un joueur qui a visé très haut et qui a fini par n’être rien, ça pourrait être le joueur Michael Carter-Williams. La base de Magie d’Orlando Il a souffert d’une série de problèmes physiques qui l’ont empêché d’atteindre son niveau maximum et les choses ne semblent pas s’améliorer.

MCW a subi une blessure à la cheville et manquera le début de la saison. En fait, la base a été exploitée aujourd’hui et son temps d’arrêt sera assez long. Un joueur qui a toujours montré un sens de jeu et une capacité à marquer plus qu’intéressant.