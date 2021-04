Michael Cera’s TV Return Set for Amy Schumer’s ‘Life & Beth’ on Hulu ⋆ .

Michael Cera a rejoint le casting de la comédie d’Amy Schumer, Life & Beth, sur Hulu.

Cera jouera en tant que fermier et chef, John, selon The Hollywood Reporter. Il «est toujours honnête et direct», lit-on dans la description de son personnage.

«Woot woot», a écrit Schumer sur Instagram tout en partageant les nouvelles.

Dans Life & Beth, Schumer joue Beth, dont la vie peut sembler belle sur papier mais ce n’est pas forcément le cas. Alors qu’elle travaille comme distributeur de vin, vit à Manhattan et entretient une relation à long terme avec un homme séduisant et prospère, elle doit affronter son passé après «un incident soudain», selon la logline de Hulu. Puis, “sa vie change à jamais.”

«Grâce à des flashbacks sur son moi adolescente, Beth commence à apprendre comment elle est devenue qui elle est et qui elle veut devenir», poursuit la description. «Nous poursuivrons son chemin vers la construction d’une vie plus authentique. Apprendre à s’exprimer et vivre de manière intentionnelle. Un voyage dans le passé est une forte source de traumatisme, de comédie et d’avancement.

Le service de streaming a annoncé la comédie de 10 épisodes en juillet 2019, lorsqu’elle s’appelait Love, Beth.

En juin 2020, Schumer, qui, en plus de jouer le rôle principal, est scénariste, réalisateur et producteur exécutif de la comédie, l’a qualifiée de «hilarante, brute et très moi», dans le cadre de la présentation de Hulu Newfront. «Il y a environ trois ans, j’ai trouvé mes journaux en grandissant, de 13 à 21 ans… Et cela m’a rappelé l’époque où j’avais toute cette confiance et la vie était amusante et pleine de possibilités», dit-elle. «Alors, je voulais vraiment faire une émission sur une femme qui fait exploser toute sa vie et revient sur les choses qui la rendent vraiment heureuse.»

Kevin Kane, Daniel Powell et Ryan McFaul sont également producteurs exécutifs.

Le rôle régulier de la série de Cera dans Life & Beth est son premier depuis Arrested Development, qui a été diffusé trois saisons sur Fox, de 2003 à 2006, avant de passer à Netflix. Ses autres crédits télévisés incluent Medical Police, Twin Peaks et Drunk History.

Life & Beth, à confirmer, Hulu