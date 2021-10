Michael Chandler a eu du mal après sa première défaite à l’UFC

Michael Chandler après être tombé face à Charles Oliveira pour le titre UFC des 155 livres

Michael Chandler a perdu contre Charles Oliveira dans un combat vacant pour le titre mondial UFC de 155 livres et tout en parlant récemment à The MMA Hour admet qu’il a passé un très mauvais moment après la défaite. “Iron” se prépare à rencontrer Justin Gaethje le 6 novembre à l’UFC 268.

Le mauvais moment de Michael Chandler après sa défaite à l’UFC

“C’était douloureux. je pleurais. j’ai eu honte. Cette petite voix dans ma tête qui m’a toujours dit que j’étais un petit garçon d’une petite ville à qui on a appris à faire de petites choses, parce que c’est ce qu’ils m’ont élevé. Ce sont les gens avec qui j’étais.

«Je viens d’une communauté où peu de gens pensaient qu’ils pouvaient sortir des limites du comté et accomplir de grandes, folles, audacieuses et grandes choses. Et ce petit de cette petite ville est toujours là. Je suis devenu vraiment bon pour le coller au sous-sol de mon esprit et mettre un rouleau de ruban adhésif autour de sa bouche.

Michael Chandler face à face avec Charles Oliveira | Image : xTaidghxBarronx

« Je suis resté éveillé jusqu’à 4 heures du matin ce soir-là. Ma femme dormait à côté de moi et j’étais allongé dans ma chambre d’hôtel et j’étais éveillé jusqu’à 4 ou 5 heures du matin, Je ne dormais même pas à peine, je ne faisais que tourner et retourner et c’était juste, c’était dur.

«Mais c’est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C’est pourquoi les fans aiment ce sport. Il y a une raison pour laquelle la franchise “Rocky” est l’une des franchises de films les plus réussies de tous les temps. Ce n’était pas parce que Rocky gagnait toujours. C’est parce que Rocky est toujours revenu indépendamment des revers passés et de l’opposition future.

“J’ai donc eu des hauts et des bas pendant des mois, mais mec, j’ai fait la paix avec ça et c’était une opportunité incroyable que j’ai eue. Et maintenant j’ai une chance encore plus grande de me remettre de cette perte. Le revers n’est qu’un tremplin vers le retour«.

Michael Chandler sur UFC Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité