Michael Chandler insiste sur le fait qu’il veut combattre Conor McGregor pour son héritage, plutôt qu’une « soirée culotte rouge » ou un « jour de paie ».

L’ancien champion des poids légers du Bellator a été une bouffée d’air frais depuis son arrivée à l’UFC fin 2020.

Michael Chandler veut affronter Conor McGregor en 2021

Après être arrivé sur Fight Island en renfort du combat final de Khabib Nurmagomedov contre Justin Gaethje, Chandler a ensuite éliminé Dan Hooker en un seul round à ses débuts.

Non content d’une performance époustouflante, il a fait une super promo et s’est mérité un titre contre Charles Oliviera à l’UFC 262.

Bien qu’il ait laissé tomber et blessé le Brésilien au premier tour, il n’a pas pu garder « Do Bronx » hors de lui et s’est rendu au deuxième tour.

Pour couronner une année exceptionnelle, ‘Iron Michael’ a ensuite livré l’un des meilleurs combats que Madison Square Garden ait jamais vu contre Justin Gaethje dans une bataille de va-et-vient où aucun des deux hommes n’a cédé.

Chandler et Gaethje ont livré l’un des meilleurs combats de 2021

L’homme de 35 ans a quitté le Madison Square Garden avec sa réputation renforcée

Bien que son objectif immédiat soit de revenir dans la course au titre, le joueur de 35 ans a évoqué la possibilité d’un combat avec l’ancien champion du monde des deux poids McGregor et a insisté sur le fait qu’il voulait le faire pour toutes les bonnes raisons.

« Je pense que tout le monde veut évidemment combattre Conor, mais je veux le combattre pour une raison différente », a déclaré Chandler au MMA Hour. Je pense que tout le monde veut combattre Conor parce qu’ils savent que c’est un gros salaire.

«Je suis ici en MMA pour faire de grandes choses, pour être dans de grands combats, de grandes scènes, de gros adversaires, dans de grandes arènes avec beaucoup de globes oculaires. C’est ce qui m’excite dans une bagarre avec Conor.

«Ce n’est pas le jour de paie, ce ne sont pas les soirées culottes rouges et ce n’est pas la chose que tous ces autres combattants poursuivent. Bien sûr, je veux que cela subvienne aux besoins de ma famille.

McGregor envisage un retour après son horrible fracture de la jambe

« Mais je veux des moments épiques avec un maximum d’impact et c’est ce que vous obtenez lorsque vous combattez Conor McGregor. »

McGregor a « accepté » la demande de combat sur les réseaux sociaux, mais n’a pas donné de calendrier car il se remet toujours d’une jambe cassée qu’il a subie lors de sa défaite à l’UFC 264 contre Dustin Poirier.

Chandler aura probablement besoin d’un certain temps libre pour guérir après sa guerre avec Gaethje, mais reste confiant qu’il peut usurper des gens comme Max Holloway et Nate Diaz pour se battre avec McGregor enfermé.

« J’ai beaucoup de respect pour Conor parce que ce que Conor a fait », a poursuivi Chandler. « Et les gens discréditeront ce qu’il a fait à cause de certaines choses qu’il a dites – mais ce qu’il a fait, c’est de révolutionner l’ensemble du sport.

McGregor détenait les titres poids léger et poids plume à son apogée

«Le sport du MMA est tout simplement meilleur parce que Conor McGregor y participe. C’est plus gros. Il y a plus de gros globes oculaires dessus à cause de ce que Conor a fait. Alors partager l’octogone avec lui, c’est pourquoi je veux le faire.

« Nous verrons ce qui se passera, je souhaite bonne chance à Conor pour son rétablissement. J’ai vu qu’il était de retour à l’entraînement et qu’il se déplaçait, mais nous devons nous rappeler qu’il n’a pas besoin de se battre.

« Il mérite un peu de temps, l’homme est prêt pour la vie et il se bat pour ce que cela fait à son âme, mais je pense que c’est un combat qui a du sens. »