Michael Chandler critique la performance de Dustin Poirier à l’UFC 269 et dit qu’il A QUITTÉ contre Charles Oliveira

Michael Chandler n’a tiré aucun coup de poing en donnant son avis sur l’événement principal de l’UFC 269.

Dustin Poirier a échoué pour la deuxième fois dans un combat pour le titre mondial des poids légers alors que Charles Oliveira l’a éliminé au troisième tour.

GETTY

Un starter debout à l’arrière a fait le travail pour Charles Oliveira

« L’a cassé », a simplement tweeté Chandler pour commencer.

« Je n’arrêterais jamais… Je suis sorti sur mon bouclier après avoir été séparé de la conscience, félicitations à Oliveira… »

Chandler parle du combat qu’il a eu avec Oliveira où il a fait un excellent premier tour, mais a fini par être éliminé au second.

Depuis lors, il a parcouru la distance avec Justin Gaethje dans un classique de tous les temps que beaucoup de sportifs considèrent comme le combat de l’année.

GETTY

Beaucoup de respect entre Justin Gaethje et Michael Chandler après une guerre

« Amenez-le GAETHJE ….Je vous verrai à la fin de 2022 », a déclaré Chandler sur la prochaine étape pour le titre des poids légers.

Chandler pense que Poirier a démissionné contre Chandler, mais The Diamond lui-même dit qu’il a le cœur brisé par ce qui s’est passé.

« Ça craint, mec, tu sais ? » un Poirier ému a déclaré à MMA Junkie lors d’une conférence de presse d’après-combat. « J’ai travaillé dur pour revenir ici et me battre pour un autre titre mondial. Je me suis encore étouffé. J’ai juste le cœur brisé, vraiment.

À l’inverse, même avec deux défaites sur le spin, Chandler pense qu’il est dans une excellente position pour 2022.

.

Chandler a déjà dit qu’il voulait affronter McGregor en 2022, mais peut-être aussi Poirier ?

« La façon dont je le vois… le monde entier veut me voir affronter 2 des 3 combats que j’ai eus à l’UFC… c’est ainsi que vous entrez et faites une déclaration. Je n’arrêterais jamais.

« Félicitations à Oliveira … frappez votre billet avec Gaethje cet été et je vous verrai fin 2022.

« Je prends parfois des décisions peu judicieuses. Mais je suis là pour vous mettre tous sur le bord de votre siège pour que je vous manque quand je serai parti. Je te le promets. La plupart de ces gars sont là pour « jouer au mma ».

GETTY

Dustin Poirier s’est engagé sur son avenir après l’UFC 269

Il est possible que Chandler ne fasse que pousser Poirier dans l’espoir de l’affronter ensuite. Lorsque l’ancien triple champion des poids légers des Bellator est arrivé à l’UFC et a battu Dan Hooker à l’UFC 257 – la même carte où Poirier a battu pour la première fois Conor McGregor – Poirier s’est moqué de l’idée de combattre Chandler pour le titre des poids légers alors vacant.

Gaethje est évidemment le prochain pour Oliveira. Bien qu’il semble probable que le prochain coup de Poirier sera un retour de Conor McGregor, on pourrait affirmer que son chemin le plus rapide vers un tir au titre serait d’affronter Chandler avec Islam Makhachev, l’autre nom tapi autour de la photo du titre.