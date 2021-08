Michael Chandler distingue le poids léger le plus fou, le plus habile et le plus résistant de tous les temps

in

Michael Chandler est sur la bonne voie pour affronter Justin Gaethje à l’UFC 268 le 6 novembre dans un grand combat au poids léger. Et récemment, un fan lui a demandé sur Twitter qui, selon lui, était le plus dangereux de tous dans la division à son apogée, laissant Khabib Nurmagomedov et lui-même de côté. « Iron » a répondu en désignant tout le monde mais aussi nommant trois combattants en particulier.

Michael Chandler pense à 155 livres

Tous… Ferg est le plus fou… Poirier le plus habile, Gaethje le plus dur – Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) 25 août 2021

“Tous ceux… Tony Ferguson est le plus fou… Dustin Poirier est le plus doué… Justin Gaethje est le plus dur«.

Avis

Michael Chandler perd dans un combat pour le championnat du monde vacant du poids léger UFC maintenant détenu par Charles Oliveira après l’avoir terminé. Et il affrontera Justin Gaethje pour se positionner à nouveau comme prétendant au titre. De la même manière, “The Highlight” ne se bat pas précisément puisqu’en octobre 2020 il a perdu contre le champion de l’époque, Khabib Nurmagomedov. Ils veulent tous les deux une nouvelle opportunité et le 6 novembre, l’un fera un pas vers elle. Il convient de mentionner que pour le moment, l’événement n’a pas lieu officiellement confirmé, bien qu’il soit prévu qu’il se déroule au Madison Square Garden de New York.

