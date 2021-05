Michael Chandler est l’homme pour ramener Khabib Nurmagomedov à l’UFC où Conor McGregor, Tony Ferguson et Dustin Poirier ont échoué

Ce samedi à l’UFC 262, Michael Chandler et Charles Olivieira se disputeront le droit d’assumer le trône léger laissé par Khabib Nurmagomedov.



Chandler est un champion des poids légers à trois points du Bellator et a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs au monde. Il a la capacité de s’attaquer à n’importe qui, mais l’homme a aussi un solide jeu de stand-up.

Chandler a obligé la communauté MMA à s’asseoir et à remarquer ses débuts à l’UFC

Ayant juste eu 35 ans le mois dernier, il a une chance de remporter le titre des poids légers lors de son deuxième combat à l’UFC. Ses débuts avec l’organisation ont eu lieu à l’UFC 257 en janvier lorsqu’il a démantelé Dan Hooker avec un KO au premier tour.

C’était la même carte mise en vedette par Conor McGregor et Dustin Poirer, qui avaient tous deux perdu contre Khabib, qui avait alors pris sa retraite.

Cependant, il était prêt à leur donner une autre chance au roi, avec Chandler et Hooker, s’ils pouvaient assez l’impressionner.

Cela ne s’est pas produit. Ni Poirier ni McGregor n’ont attiré son attention, tandis que Tony Ferguson, qui avait été aligné plusieurs fois pour se battre, était également hors de propos.

Au lieu de cela, le Russe a annulé le titre et a consacré toute son énergie à entraîner Islam Makhachev et son cousin Abubakar Nurmagomedov, avec des résultats gagnants comme on pouvait s’y attendre.

Khabib est peut-être à la retraite, mais il envisage de s’impliquer dans la carrière de ses proches

Dès le début, Chandler voulait un rendez-vous avec Khabib, plus qu’un combat lucratif avec McGregor.

«Vous devez obtenir cette chance au titre», a-t-il déclaré avant de combattre Hooker en janvier. «Ce ne sont pas faciles à trouver ici à l’UFC, alors je choisirais certainement cela.»

Poirier, cependant, a immédiatement déclaré qu’il ne combattrait pas Chandler pour le titre après avoir éliminé McGregor. Il n’avait pas l’impression que le débutant le méritait si rapidement et a ensuite décidé de se battre pour un troisième combat avec McGregor.

Il est de notoriété publique que le défunt père de Khabib, Abdulmanap, voulait voir son fils atteindre 30-0. Il voulait aussi le voir affronter Georges St-Pierre.

Chandler a éliminé Dan Hooker au premier tour de l’UFC 257

À 29-0, Khabib pourrait réaliser au moins un de ces rêves, mais il ne semble pas en avoir envie.

«J’ai presque tout réussi dans ce sport et il n’y a pas quelqu’un que j’aimerais combattre maintenant», a-t-il expliqué. «Beaucoup de gens ne veulent pas comprendre mon côté. Je ne vois pas encore ça. Je m’entraîne pour moi-même. Si nous parlons de tous mes projets d’entreprise qui sont prévus, les combats ne font pas partie de ces plans. »

Chandler, cependant, pense que l’attrait de 30-0 atteindra finalement Khabib, surtout si Chandler lui-même, un homme que The Eagle n’a jamais battu, est assis au sommet du trône.

«Je pense qu’il a des affaires en suspens», dit-il. «Je pense que 29-0 ne lui suffit pas. Il veut 30-0 mais ça doit être le bon défi. C’est vraiment un aspect intéressant.

Khabib est à la retraite, mais Chandler pense qu’il pourrait le convaincre de se battre à nouveau

«Il est déjà battu [Justin] Gaethje. Il a déjà battu Conor [McGregor]. Il est déjà battu [Dustin] Poirier. Il a déjà battu pratiquement tout le monde dans le top cinq à part moi et [Charles] Oliveira. »

Chandler a les côtelettes de lutte amatuer pour croire qu’il pourrait durer avec Khabib et ses trois dernières victoires sont toutes venues par KO au premier tour. Il pourrait bien être l’ennemi le plus complet du grand Khabib.