Michael Chandler explique à quel point l’UFC est grand : « Ils ne comprennent pas »

Tout au long de sa carrière de 12 ans en tant que combattant, Michael Chandler a travaillé chez First Blood OFC, Strikeforce, Bellator, et maintenant l’UFC. Il connaît bien les arts martiaux mixtes et dans sa récente interview sur The MMA Hour Je voulais expliquer la taille de votre entreprise actuelle, indiquant que ses camarades ne comprennent pas.

«Je vous ai entendu parler de Diaz et Conor, de Ngannou et de certains de ces gars, ces gars-là comprennent que l’UFC est la plus grande promotion. Ils ne comprennent pas vraiment la taille de l’UFC, car pour beaucoup d’entre eux, c’est tout ce qu’ils savent.. C’est tout ce que Conor sait, c’est tout ce que Francis sait, c’est tout ce que Nate Diaz sait vraiment.

«Ils ne savent pas vraiment à quel point l’UFC est meilleure que toute autre organisation.. À quel point ils vous traitent mieux, d’un point de vue médical, d’un point de vue promotionnel, d’un point de vue de plate-forme, d’un point de vue commercial légitime. En étant hors de l’UFC et dans l’UFC, j’ai eu le luxe de comprendre la différence entre les autres promotions et l’UFC. »

Le triple champion du monde des 155 livres de Bellator pour l’instant n’a pas de nouveau combat, mais a récemment convenu avec Tony Ferguson de se voir. Pour le moment, nous ne savons pas s’ils ont commencé à parler avec l’entreprise pour le faire. Nous serons attentifs à toutes les nouvelles qui surviennent au sujet de Michael Chandler.

