Michael Chandler : « Gaethje est le combattant le plus effrayant et le plus fou »

Le poids léger de l’UFC, Michael Chandler, pense que l’ancien champion par intérim Justin Gaethje est le combattant « le plus effrayant » et « le plus fou » qu’il va affronter.

Après sa dernière défaite, Chandler cherchera à réintégrer la colonne des victoires lors de sa prochaine sortie le 6 novembre. Cependant, il n’aurait probablement pas pu choisir un adversaire plus coriace pour essayer de refaire surface. À l’UFC 268, l’ancien All-American de la division 1 de la NCAA accueillera Justin Gaethje dans l’Octogone.

Comme Chandler, « The Highlight » n’a pas combattu depuis sa dernière défaite contre le grand Khabib Nurmagomedov en octobre dernier, Gaethje s’est retrouvé sur la touche et a refusé l’opportunité de se battre pour la ceinture vacante. Il cherchera à revenir immédiatement à la course au titre avec une performance impressionnante contre le concurrent classé n ° 4.

UFC 262 : Chandler contre Oliveira (Crédit image : Josh Hedges / Zuffa LLC)

« Honnêtement, je suis toujours prêt pour une guerre. C’est ce que vous devez faire. Vous vous préparez pour cette guerre, le pire des cas, au plus profond de l’aspiration, au plus profond de ces rounds durs et durs contre un adversaire très coriace dont vous ne pouvez tout simplement pas vous échapper [y] il essaie de s’éloigner de vous. Pour cela tu te prépares », a déclaré l’ancien Bellator à Brett Okamoto d’ESPN MMA.

«Vous ne vous préparez jamais pour des KO rapides, vous ne vous préparez jamais pour des présentations rapides. Affûtez ces compétences pour qu’elles se retrouvent dans l’Octogone. Ce camp n’est pas très différent », Tenu.

Enfin fermé : «Je dirai, je pense que Justin Gaethje est le gars le plus effrayant que j’aie jamais combattu, c’est le gars le plus fou que j’aie jamais combattu. J’ai combattu des gars vraiment durs dans le passé, mais il prend le gâteau de loin. Il y a une petite intrigue supplémentaire, et cela me réveille vraiment un peu plus tôt le matin, m’aide à faire quelques tours supplémentaires, m’aide à faire un peu plus et m’aide à me concentrer un peu plus sur mes préparatifs parce que je le sais mec ça ne partira pas vite.’

