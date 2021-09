Michael Chandler nie être anti-vaccin et explique pourquoi il pourrait ne jamais se faire vacciner contre le COVID-19

Michael Chandler | Image : Chris Unger / Zuffa LLC

Le poids léger Michael Chandler a attiré beaucoup d’attention avec sa position sur les vaccins contre COVID-19[feminine. Ancien champion de Bellator et ancien challenger à la ceinture UFC Il a assuré au départ qu’il ne sera vacciné qu’en cas d’approbation du FDA, organisme de réglementation dans le États Unis, mais plus tard rejet lorsque l’agence a approuvé le vaccin.

Dans une participation à L’heure du MMA, Michael Chandler, s’est exprimé sur le sujet et a affirmé qu’il était classé comme anti-vaccin après une séance de questions-réponses avec ses partisans de Instagram.

«Cette histoire de vaccination est drôle parce que je ne suis pas allé en public pour parler aux gens du vaccin, je ne suis pas venu ici à votre programme et j’ai commencé à parler du vaccin. J’étais dans une session de questions en direct sur Instagram avec des milliers de personnes. Cinq minutes après avoir appuyé sur le bouton pour mettre fin à la diffusion, MMA Junkie et plusieurs sites de MMA ont publié que je n’allais pas me faire vacciner et ont fini par être classés comme anti-vaccin”expliqué Chandler.

Bien qu’il nie être anti-vaccin, Chandler Il a déclaré qu’il pourrait ne jamais se faire vacciner contre COVID-19[feminineet catalogue comme “Liberté individuelle” la raison de votre décision.

« Je ne suis pas anti-vaccin. Personnellement, je n’ai pas pris le vaccin jusqu’à maintenant et je ne sais pas si je le prendrai un jour. En particulier, je pense que nous vivons dans le meilleur pays du monde. Je pense que c’est le meilleur en raison de nos libertés individuelles et de nos décisions personnelles, surtout en ce qui concerne notre corps et notre santé. C’est ma position. Les gens me qualifient d’anti-vaccin alors que je n’ai répondu qu’à une seule question », argument de l’ancien champion de Bellator.

Avec combat programmé devant Justin Gaethje à l’UFC 268, Chandler a répondu aux accusations de son rival, qui a affirmé qu’il ne cherche qu’à attirer l’attention avec des commentaires sur le vaccin.

« Si j’avais fait une conférence sur le fait que je ne prendrai pas le vaccin, ou si je parlais à tout le monde que le vaccin ne fonctionne pas, ou quelque chose de similaire, alors je chercherais à attirer l’attention. J’étais sur mon Instagram personnel avec mes followers qui m’ont posé des questions à ce sujet “, a-t-il conclu. Twitter : https://twitter.com/mmaunola

