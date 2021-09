Michael Chandler promet violence et sang contre Justin Gaethje

Le prétendant au titre léger Michael Chandler se dit prêt à la violence avant son combat contre le très dangereux Justin Gaethje à l’UFC 268.

Chandler affronte Gaethje le 6 novembre à l’UFC 268 dans ce qui promet d’être une guerre absolue. Le duel affrontera deux des meilleurs combattants de la division et de l’UFC en général. Michael vient de perdre contre Charles Oliveira à l’UFC 262, se battant pour le titre vacant de 155 livres.

Pour sa part, Justin Gaethje n’a plus combattu depuis le 24 octobre 2020, date à laquelle il a perdu contre le champion de l’époque Khabib Nurmagomedov. Depuis lors, la division a subi des changements et il est prévu que Gaethje vs. Chandler proposera un prochain prétendant au titre.

Dans une récente interview, Michael Chandler a promis un combat sensationnel entre les deux prétendants de 155 livres.

«Je pense que nous allons sortir et découvrir qui fera le premier pas en arrière, nous nous battons et nous nous amusons beaucoup. Je vais m’avancer, je vais me mettre au visage de Gaethje, je vais prendre le centre de l’Octogone. Je suis prêt pour la violence, je suis prêt pour l’effusion de sang. Je suis prêt à passer à l’action et à offrir aux fans à la maison un spectacle phénoménal. Ensuite, Gaethje devrait préparer un déjeuner, se présenter, manger beaucoup, car nous avons du travail à faire. »

Chandler et Gaethje sont classés dans le top cinq de la division des poids légers de l’UFC. Sans aucun doute, le vainqueur de ce combat sera dans une position privilégiée pour concourir pour la ceinture en 2022.

Les deux rivaux s’envoient quelques mots depuis un certain temps avant leur combat à l’UFC 268, alors maintenant qu’ils peuvent entrer dans l’Octogone et se frapper au visage, les deux hommes devraient être très motivés pour entrer. et se taisent. C’est un combat majeur à 155 livres, et sur la base de la façon dont ces deux combats, cela devrait être une guerre pure et simple.