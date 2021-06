Michael Chaves, réalisateur de “The Conjuring: The Devil Made Me Do It”

Le huitième volet de la franchise Conjuring, The Conjuring: The Devil Made Me Do It (avec Vera Farmiga et Patrick Wilson) sort en salles et HBO Max cette semaine, et le réalisateur Michael Chaves a pris le temps de s’asseoir et de discuter de son processus de prise en charge du cœur de la franchise de James Wan.

Nous discutons également du retour triomphal des films avec le week-end d’ouverture massif de A Quiet Place Part II, de l’acquisition potentielle d’ArcLight Cinemas par AMC et plus encore.

Le BlendGame de cette semaine célèbre la saison estivale avec nos films préférés qui évoquent l’été. La semaine prochaine, nous jetons un coup d’œil à la carrière d’Elliot Page et avons débattu de laquelle de leurs performances est notre préférée. Jouez sur Twitter en envoyant votre choix en utilisant #ElliotPageBlend.