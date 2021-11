Michael Che résout les problèmes de santé de la reine Elizabeth avec un jab « mise à jour du week-end »

Saturday Night Live s’est moqué des problèmes de santé de la reine Elizabeth ce week-end au milieu de son absence alarmante aux yeux du public. Selon un reportage de CBS News, la reine Elizabeth souffre d’une entorse au dos et ne sera pas vue en public pendant un certain temps. Le co-animateur de « Weekend Update » Michael Che a une théorie différente sur sa pause.

« Les experts royaux disent que la santé de la reine Elizabeth est entrée dans une » phase différente « et que le public pourrait ne pas la voir avant février », a lu Che samedi soir. « Donc, vous savez ce que cela signifie : de nouveaux seins. » Le public a éclaté de rire à cette tournure inattendue, et le Che lui-même a failli perdre son sang-froid. Son co-animateur Colin Jost a été contraint d’attendre quelques secondes avant de passer à l’histoire suivante.

La reine a 95 ans et a récemment perdu son mari depuis de nombreuses années. Les inquiétudes concernant sa santé sont donc vives. Mercredi, elle a été enregistrée en train d’assister à une réunion avec d’autres responsables gouvernementaux pour la première fois depuis la mi-octobre. Cependant, les responsables du palais de Buckingham préviennent qu’elle ne sera plus revue avant plusieurs mois.

Jusqu’à présent, l’entorse du dos est la seule maladie officiellement confirmée, bien que la reine ait été admise à l’hôpital pour des tests non précisés fin octobre. Ses médecins lui auraient dit de se reposer et de n’effectuer que des « tâches légères ». Peu de temps après, la reine a annulé son intention d’assister à un sommet sur le changement climatique à Glasgow, en Écosse.

Les responsables du palais disent que la reine assume toujours des tâches « de bureau » dans la mesure du possible, tant qu’elle peut les faire depuis chez elle. Elle réside actuellement au château de Windsor en dehors de Londres, avec des projets de voyage de rechange dans les mois à venir.

La reine Elizabeth II est le monarque le plus ancien de l’histoire de la Grande-Bretagne et la plus ancienne à détenir son titre. Elle a accédé au trône en février 1952, ce qui signifie qu’elle fêtera bientôt ses 70 ans en tant que reine à part entière. Elle avait 25 ans lorsqu’elle monta sur le trône et était déjà mariée à son défunt mari, le prince Philip.

Le fils de la reine Elizabeth, le prince Charles, est son héritier, suivi de son fils le prince William. Le fils du prince William, Prince George, est le suivant dans la lignée de succession, et des éventualités sont en place pour qu’une longue série d’autres rôles accèdent au trône si nécessaire. Blague comme celle du Che, les habitants du Royaume-Uni souhaitent tous la santé de la reine.