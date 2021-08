Michael Chiesa a révélé qu’il était embarrassé par la défaite contre Vicente Luque

Michael Chiesa s’exprime pour la première fois depuis sa défaite au premier tour face à Vicente Luque à l’UFC 265.

Le poids welter de l’UFC Michael Chiesa s’est exprimé pour la première fois depuis sa défaite dévastatrice contre Vicente Luque à l’UFC 265, publiant un long message à ses fans sur sa page Twitter.

Chiesa et Luque se sont affrontés dans une bataille cruciale des poids welters pour décider qui pourrait potentiellement se battre pour le titre après Colby Covington. Chiesa et Luque sont entrés dans le combat avec beaucoup d’élan, y compris Chiesa qui a eu quatre combats consécutifs contre Rafael dos Anjos et Neil Magny.

Ce fut une affaire de va-et-vient lors du premier tour du combat, les deux combattants atterrissant des coups durs aux pieds avant que Chiesa ne décroche un gros takedown et ne monte au sommet. Chiesa a tenté une série d’étranglements lorsqu’il a finalement récupéré Luque, mais Luque a réussi à se libérer et à inverser la position. Après une bousculade sauvage, Luque a pris le dos de Chiesa et a coulé dans le starter d’Arce pour décrocher la victoire.

Chiesa reste à l’extérieur en regardant la discussion sur le titre des poids mi-moyens de l’UFC et a décrit ses sentiments après avoir subi une perte brutale sur une si grande scène.

“Félicitations à [Vicente Luque], c’est un tueur de sang-froid et un acte de classe », a posté Chiesa dans un tweet après l’événement. « Dire que je suis gêné est un euphémisme. Physiquement, j’étais dans la meilleure forme de ma vie, mentalement je me battais tous les jours. Je me suis mis trop de pression ce combat et j’ai craqué.”

“L’objectif reste le même, ma vie est toujours aussi forte et j’aime tellement chaque personne qui me soutient que ça fait mal.”

Malgré la défaite, Michael Chiesa reste un affrontement difficile pour les meilleurs poids welters de l’UFC

Après avoir obtenu la soumission au premier tour contre Chiesa, Luque a appelé le champion des poids welters de l’UFC Kamaru Usman pour le prochain tir au titre après son match revanche très attendu avec Covington plus tard cette année. Luque est entré dans le combat de l’UFC 265 avec une soumission massive au premier tour contre l’ancien champion Tyron Woodley plus tôt cette année à l’UFC 260.

Chiesa reste l’un des affrontements les plus difficiles de la division des poids welters de l’UFC, et il sera fascinant de voir comment il est capable de rebondir après une défaite aussi difficile dans l’octogone.

