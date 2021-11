Michael Chiesa réagit à sa défaite à l’UFC Vegas 43

Michael Chiesa a perdu contre Sean Brady lors du co-événement principal de l’UFC Vegas 43 Anochet. Il est entré dans l’épreuve pour reprendre le chemin de la victoire, et même pour finir avec l’invaincu de son adversaire, mais il a été dominé durant les quinze minutes de combat. S’ajoute ainsi sa deuxième défaite consécutive pour la première fois depuis 2018. Puis il a pu se redresser avec quatre victoires de suite donc on verra s’il récidive en 2022. Une année où il espère revenir plus fort, selon sa réaction, à la déclaration qu’il a récemment publiée sur Instagram :

« Déçu de ne pas pouvoir gagner ce soir mais je mentirais si je ne disais pas que je me suis amusé là-bas. Rien que du respect pour Sean Brady et les habitants de Philadelphie. « L’objectif reste le même. En 2022 je reviendrai plus fort« .

En même temps, Sean Brady porte son invaincu à 15-0 et vise le sommet de la division des 170 livres. Il est actuellement numéro 14 dans le classement, mais avec la nouvelle mise à jour, il augmentera d’une certaine position ; Gardez à l’esprit que Michael Chiesa a 6 ans. Nous verrons donc qui est son prochain adversaire, mais il pourrait exiger quelqu’un du Top 5. Bien qu’il y ait également d’autres combattants à venir en ce moment qui seraient une bonne option.