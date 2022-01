Michael Clifford de 5 Seconds of Summer s’est secrètement marié il y a un an

Félicitations à Michael Clifford et Crystal Leigh pour leur premier anniversaire de mariage ! (Photo : @michaelclifford/@crystalleigh)

Michael Clifford a révélé qu’il était secrètement un homme marié depuis un an après que lui et Crystal Leigh se soient mariés lors d’une cérémonie spéciale au début de 2021.

La star de 5 Seconds of Summer, 26 ans, s’est fiancée à l’ancien talent manager Crystal, 32 ans, en 2019 avec l’intention de se marier le 11 janvier 2021, pour marquer le cinquième anniversaire de leur rencontre.

Le couple avait prévu de se marier à Bali mais a été contraint de reporter leur cérémonie de mariage principale en raison de la pandémie de coronavirus, mais voulait toujours marquer l’occasion à sa manière.

Michael et Crystal ont plutôt organisé une «réunion secrète de sauvegarde de la date» avec seulement leur fête de mariage dans leur nouvelle maison, où ils ont signé les documents juridiques signifiant qu’ils étaient mariés.

Révélant la bonne nouvelle sur Instagram un an après avoir dit « oui », Michael a écrit: « Je ne pouvais plus attendre pour en faire Mme Clifford ».

Crystal a également plaisanté sur son histoire: « Ma mère de petite ville de Géorgie va paniquer à ce sujet. »

Le couple a réussi à garder le secret pendant une année entière (Photo: michaelclifford/ Instagram)

Elle a ajouté plus tard: « Je suis assise ici depuis près de trois heures à essayer de trouver quoi publier. Je suis tellement submergé par tout l’amour qui vient à notre rencontre et je continue à être si émotif !!

« Des moments comme celui-ci remplissent mon cœur de tant de joie et je veux tout partager et rien en même temps !

‘Je promets que j’arrêterai de paniquer bientôt, mais pour l’instant je veux juste te dire merci pour tout l’amour. Je n’ai aucune idée de comment nous avons gardé ce secret pendant une année entière !’

Parmi les invités au mariage secret du couple figuraient les camarades du groupe 5SOS de Michael, Luke Hemmings, Ashton Irwin et Calum Hood, le groupe célébrant cette année son 10e anniversaire.

La cérémonie du couple a été présidée par Brian Dales, chanteur principal de The Summer Set et ami proche du couple, qui a également écrit une chanson originale pour eux.

Michael et Crystal sont ensemble depuis six ans (Photo : Instagram)

Alors qu’ils sont déjà officiellement mariés, Michael et Crystal prévoient d’avoir une cérémonie principale à l’avenir où ils réciteront leurs vœux devant plus d’amis et de famille.

Crystal a déclaré à People: «Je voulais vraiment enregistrer tous les moments de mariage spéciaux traditionnels pour notre cérémonie actuelle afin que je puisse en profiter avec ma mère.

«Nous sommes en fait tous les deux des enfants uniques, nous voulons donc nous assurer que tous nos parents puissent découvrir tous les aspects de notre mariage, car ils ne le font qu’une seule fois! Pas de pression.’

Le couple a ajouté: «Nous étions très heureux d’être près de nos amis tous ensemble pour la première fois depuis longtemps à cause de Covid.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



« Être officiellement mariés, même en secret, était si spécial pour nous aussi – officiellement M. et Mme. »

Michael et Crystal cherchent également à avoir leur véritable lune de miel après leur mariage officiel alors que le couple a célébré à la maison avec des ouvriers du bâtiment travaillant sur leur nouvelle maison, ce qui ne leur a donné qu’« environ une journée de silence ».





