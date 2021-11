Michael Cohen énumère les atouts qui, selon lui, pourraient être criminellement coupables

Donald Trump pourrait être en difficulté alors que les procureurs de New York se concentrent sur une cible dans le cadre de leur enquête sur ses prétendus stratagèmes financiers. Selon l’ancien fixateur Michael Cohen, d’autres inculpations sont à venir, et il a quelques idées sur qui pourrait être impliqué.

Le Washington Post a rapporté lundi que le bureau du procureur général de New York restreignait son enquête sur les pratiques commerciales de Trump, semblant se concentrer sur quatre propriétés qui ont été évaluées à des montants très différents, selon la personne à qui les évaluations étaient destinées. Il s’agit notamment d’un immeuble à Manhattan que la Trump Org a répertorié comme valant 527 millions de dollars sur un document à voir par les prêteurs, et seulement 16,7 millions de dollars sur les documents fiscaux, et un terrain de golf en Californie, où il a signalé aux évaluateurs fiscaux qu’un terrain de 17 acres la parcelle valait 900 000 $ – seulement pour l’évaluer à 25 millions de dollars lors de la demande d’utilisation comme servitude à des fins de déduction fiscale.

Michael Cohen, qui avait précédemment alerté les autorités sur la prétendue pratique de Trump consistant à utiliser des valeurs immobilières trompeuses pour esquiver les factures d’impôt et obtenir des avantages auxquels il n’aurait pas eu droit autrement, a déclaré que davantage d’actes d’accusation sont à prévoir.

Cohen : Je tiens à vous faire cette promesse ainsi qu’à tous vos téléspectateurs, j’ai peut-être été poursuivi et pour le moment je suis le seul mais je ne serai pas le seul

Question : Qui d’autre était impliqué ?

Cohen : … Eric Trump était impliqué. Don Jr, Ivanka pic.twitter.com/fNtPSoy4iM – Acyn (@Acyn) 22 novembre 2021

Bien que Cohen, qui a participé à plusieurs réunions avec les procureurs du bureau du procureur de New York, ne puisse faire aucune déclaration officielle sur les personnes qui seront inculpées, cela ne le dérange pas de spéculer et de partager des informations sur les autres personnes impliquées dans la pratique, pendant son temps à travailler avec Trump. Il nomme Eric Trump, Allen Weisselberg, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, et termine par : « Il y avait beaucoup de monde.

La Trump Organization et Weisselberg ont tous deux été inculpés de stratagèmes financiers, mais jusqu’à présent, aucune des autres personnes nommées Cohen n’a été inculpée.

