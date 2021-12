Michael Cohen : Rudy Giuliani va sans aucun doute se retourner contre Donald Trump

L’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, a donné son avis après que des enquêteurs fédéraux ont perquisitionné le domicile et le bureau de Rudy Giuliani.

Giuliani, avocat personnel de l’ancien président Donald Trump, a fait perquisitionner ses propriétés par des enquêteurs fédéraux dans le cadre d’une enquête sur ses relations commerciales avec l’Ukraine et Cohen, qui a fait perquisitionner son domicile et son bureau en 2018, a offert ses deux cents dans une interview sur CNN .

Cohen, qui a finalement fait face à des accusations criminelles et a purgé une peine de prison, a émis l’hypothèse que l’affaire Giuliani ne fera que s’aggraver à mesure que les enquêteurs passeront au peigne fin une « multitude de documents ». Cohen a ajouté : « Nous n’avons aucune idée de l’ampleur » de cette enquête car « qui sait ce qu’il y a sur » ses ordinateurs et téléphones, etc.

Lorsque Cohen s’est vu demander par CNN s’il pensait que Giuliani pourrait éventuellement « allumer » l’ancien président Trump et donner des informations pertinentes, Cohen a déclaré qu’il pensait qu’il le ferait.

Cohen a déclaré : « Avant que Donald ne devienne président, Rudy n’aimait pas Donald, et Donald n’aimait certainement pas Rudy. Alors est-ce que je pense que Rudy abandonnera Donald en un clin d’œil ? Absolument. Il ne veut certainement pas suivre mon chemin.

Selon les mots de Cohen, il a prédit que Giuliani « va commencer à parler un, deux, trois » et qu’il « passera un accord avec le district sud de New York ». Cohen a souligné que Giuliani « sait comment éviter quelle sera la conséquence ultime ». Il a également rappelé une fois qu’il avait prévenu Giuliani qu’il serait jeté « sous le bus ».

— Rudy, je te l’avais dit, dit Cohen. « Je te l’avais dit! »

« Ce que je lui ai dit, c’est que Donald Trump ne se soucie de personne ni de rien, qu’il sera le prochain à être jeté sous le bus », explique Michael Cohen de Rudy Giuliani. « Nous n’avons aucune idée de l’ampleur que cette enquête va [be]… parce que Rudy est un idiot. pic.twitter.com/nzWNguf9t1 – CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 29 avril 2021

