Michael Cohen se moque de “ivre” Rudy Giuliani pour avoir pensé que Trump allait le payer ⋆ .

Michael Cohen, qui a déjà été durci par Donald Trump, a prédit que l’ex-président ne paierait jamais Rudy Giuliani pour les services rendus.

À ce stade, quiconque travaille pour Donald Trump le fait à ses propres risques. Trump a une longue et détaillée histoire de raideur à presque tous ceux qui font quelque chose pour lui. Et il est prêt à poursuivre les entrepreneurs en justice avant de leur faire un chèque.

Récemment, un rapport a fait surface selon lequel Giuliani demanderait à Donald Trump de payer ses factures juridiques. Cela a conduit à des moqueries brutales de Cohen. L’ancien avocat de Trump a parlé de la situation avec Joy Reid hier soir.

Cohen a déclaré à l’animateur MSNBC: «Il va se raidir. Très bien? [Trump won’t be willing] se séparer d’un seul dollar. L’ancien avocat de Trump a poursuivi: «Il pensait que Donald Trump allait lui payer 140 000 dollars par jour. Il a de meilleures chances de se tirer sur la lune. C’est impossible! Donald Trump ne lui paierait pas deux cents! Parce que son sentiment est que c’est un honneur et un privilège d’aller en prison pour lui, pour faire son sale boulot.

L’ancien allié de Trump a même parlé de l’alcoolisme présumé de Giuliani. «Le problème avec Rudy, c’est qu’il boit comme un maniaque, et la pire chose à faire est de boire et de passer à la télévision! Il est stupide, n’est-ce pas, pour boire comme il le fait, et il est plus stupide de venir dans des émissions comme la vôtre ou d’autres essayant de prouver un point dont il est absolument coupable. Et tout ce qu’il fait, c’est simplement créer plus de tort et donner à Donald une raison supplémentaire de ne pas payer!

