Michael Constantine, acteur de “My Big Fat Greek Wedding”, est décédé à l’âge de 94 ans

Michel Constantin

. – L’acteur Michael Constantine, mieux connu pour avoir joué le fier père dans le film à succès “My Big Fat Greek Wedding”, est décédé la semaine dernière, a déclaré son agent à CNN. Il avait 94 ans.

Constantine était un acteur prolifique pendant cinq décennies qui a remporté un Emmy pour son rôle de directeur d’école Seymour Kaufman dans la série ABC “Room 222” en 1970.

Mais son rôle le plus mémorable a été celui du patriarche de la famille Gus Portokalos dans le film indépendant à succès “My Big Fat Greek Wedding”.

Dans ce film, Constantine a joué un père aimant mais surprotecteur qui était immensément fier de son héritage et a insisté sur le fait que pratiquement toutes les maladies physiques mineures pouvaient être guéries avec Windex. Constantine a repris le rôle dans une suite du film, ainsi que dans la série télévisée de courte durée “My Big Fat Greek Life”.

La famille de Constantine dit qu’il est décédé à Reading, en Pennsylvanie, le 31 août après une longue maladie, selon un article de Reading Eagle qui a été confirmé à CNN par son agent, Julia Buchwald.

Constantine était originaire de Reading et fils d’immigrants grecs, selon le journal.

En 1976, Constantine a déclaré à Johnny Carson, animateur de “Tonight Show”, qu’en grandissant, “j’ai vraiment pensé, eh bien, je vais être un clochard”, jusqu’à ce qu’il découvre son amour du jeu d’acteur.

“Michael Constantine, le père de notre famille cinématographique, un cadeau pour l’écrit et toujours un ami”, a tweeté mercredi Nia Vardalos, scénariste et star de “My Big Fat Greek Wedding”. “Agir avec lui était une bouffée d’amour et de plaisir. Je chérirai cet homme qui a donné vie à Gus. Il nous a fait rire si fort et maintenant il mérite une pause. Nous t’aimons Michael.”