Michael Cuisance affirme qu’il n’a pas jeté de dossard au patron du Bayern Munich Julian Nagelsmann

Le milieu de terrain du Bayern Munich Michael Cuisance s’est de nouveau retrouvé en difficulté lorsque le Hinrunde a pris fin lorsqu’il a été appelé par Sandro Wagner pour avoir jeté son dossard en direction de l’entraîneur Julian Nagelsmann.

Alors qu’il n’était pas clair si Cuisance dirigeait son vitriol vers Nagelsmann ou s’exprimait simplement en général sur le fait de ne pas jouer, Cuisance a voulu clarifier l’air dans une interview avec Bild.

« J’ai vu les gros titres : de mon point de vue, c’est totalement mal interprété ! J’ai une bonne relation avec Julian Nagelsmann, je ne lui manquerai jamais de respect. Nous avons eu une discussion, mais je n’ai pas volontairement jeté mon dossard dans sa direction pour me plaindre. Je ne suis pas un joueur qui provoque des troubles. Je ne veux pas me battre avec le club. J’ai un bon caractère. Demandez à Julian Nagelsmann ! Je suis un travailleur acharné. Il est parfois difficile d’entendre ces allégations, mais cela ne m’affecte plus. C’est la vie, je dois l’accepter et passer à autre chose », a déclaré Cuisance.

Cuisance pouvait voir pourquoi Wagner le critiquait, mais a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un malentendu.

« C’est son opinion, je l’accepte. Je suis maintenant en vacances avec ma famille et j’aimerais me détendre pendant quelques jours. Nous saurons bientôt quelle est la prochaine étape », a déclaré Cuisance. « Peut-être que je dois prendre du recul et ensuite décoller. Je crois toujours fermement que je peux avoir une belle carrière.

En référence à Nagelsmann déclarant que certains joueurs pourraient quitter le club cet hiver, Cuisance a déclaré qu’il n’avait pas encore parlé à Nagelsmann d’un déménagement.

« Je ne lui en ai pas encore parlé », a déclaré Cuisance. « Pourquoi ne reviendrais-je pas ? La fenêtre de transfert s’ouvre le 1er janvier, nous commençons l’entraînement le 2 janvier. Nous allons nous asseoir et parler de la situation. Dans ma situation, je veux plus de matchs, de minutes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déménagé trop tôt au Bayern Munich, Cuisance a nié que ce soit le cas.

« De mon point de vue, ce n’était pas trop tôt ! Je suis prêt à tout. Le Bayern a fait beaucoup à l’époque pour me convaincre de déménager. Bien sûr, j’espérais avoir plus de temps de jeu – et quand j’ai changé, je croyais fermement que je jouerais régulièrement. Cela, malheureusement, n’a pas fonctionné », a déclaré Cuisance. « J’ai ce qu’il faut pour jouer régulièrement pour un club comme le Bayern. Je suis convaincu de ça. Mais j’ai rarement eu l’occasion de le faire. Sous Hansi Flick uniquement en fin de saison, avec Julian Nagelsmann principalement en pré-saison. Je montre aux entraîneurs ce que je peux faire chaque jour. Mais je ne peux pas lui en vouloir, nous avons joué une belle première partie de saison !

Cuisance a également déclaré qu’il n’avait « aucun regret » concernant son transfert au Bayern Munich.

« J’étudie tous les jours. Ce qui est dit ou écrit en public est pour moi secondaire. Et j’ai confiance en mes forces. Ce n’est pas facile, mais je connais cette situation depuis longtemps. Je dois rester fort dans ma tête, alors je suis sûr que j’obtiendrai mes minutes de jeu », a déclaré Cuisance.