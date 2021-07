Michaël Cuisance attend avec impatience un nouveau départ sous Nagelsmann, mais le Bayern Munich veut encaisser

Le Bayern Munich a surpris tout le monde dans la fenêtre d’été 2019 lorsqu’il a signé Michaël Cuisance de Gladbach à l’âge de 19 ans pour un montant déclaré d’environ 8 millions d’euros. Considéré comme l’un des meilleurs talents de l’académie de Gladbach, on avait l’impression que les Bavarois avaient encore une fois réussi un coup de maître. Avance rapide de 2 ans, et il semble que le joueur n’a pas fait grand-chose pour justifier cette déclaration.

Lors de sa première saison au Bayern, Cuisance a inscrit un but et une passe décisive en 9 matches de Bundesliga, ce qui n’est pas très bon, mais cela peut être dû à son rôle de remplaçant tardif et à son poste, qui était principalement au milieu de terrain central. Il a ensuite été prêté à l’Olympique de Marseille pour la saison 2020/21, espérant qu’il s’y développerait mieux avec une action régulière en équipe première, mais malheureusement, cela ne s’est pas produit. En 23 apparitions (encore une fois, principalement en tant que remplaçant), le Français a inscrit 2 buts et une passe décisive.

Cuisance lors du match contre Montpellier.Photo Ema Espinosa/Olympique de Marseille via .

Bientôt, des rapports faisant état de problèmes d’attitude ont émergé, critiquant sa mentalité et son éthique de travail. Il a quitté Marseille sur une note amère et est actuellement de retour à la Säbener Strasse, sous la direction du nouvel entraîneur Nagelsmann. Selon SPOX, le club souhaite tirer profit du joueur de 21 ans, mais il n’y a eu jusqu’à présent aucune discussion avec d’autres clubs. Le joueur devrait participer à toute la préparation de la pré-saison, après quoi Nagelsmann prendra une décision concernant son avenir.

Cuisance est un jeune très talentueux. Il a attiré plusieurs fans pour sa capacité à sortir des espaces restreints avec quelques pas doux, ce qui lui a valu le surnom de « Stepover King » (le responsable du site Chuck étant l’un de ces fans). Cependant, s’il est effectivement aux prises avec des problèmes de mentalité, un regain de confiance et un certain soutien pourraient être ce dont il a besoin. S’il sera capable de renverser la vapeur et de devenir un membre à part entière de la rotation du milieu de terrain du Bayern, qui se compose de batteurs mondiaux comme Joshua Kimmich et Leon Goretzka, est la question à un million de dollars.

Le vrai slim shady va-t-il tenir debout ? Se libérera-t-il des chaînes et montera-t-il haut ?

Espérons-le, car sinon, ça va être une vente rapide, j’en ai peur.