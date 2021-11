Michael Cuisance du Bayern Munich prend plus de chaleur

Cela faisait longtemps que le milieu de terrain du Bayern Munich Michael Cuisance n’avait pas montré son talent alléchant.

Maintenant, Cuisance a été nommé comme l’un des cinq joueurs non vaccinés du club – une distinction qui est devenue très controversée ces derniers temps. Mis à part ses normes de santé, Cuisance a également reçu un barrage verbal de Christian Falk de Sport Bild, qui n’a fait aucun effort sur la position de Cuisance au sein du club.

« Il n’est jamais arrivé au FC Bayern, était déjà considéré comme un puant sous Flick. Son talent n’a pas encore vraiment porté ses fruits non plus. Ce jeune homme a l’impression d’être un patron. Je ne sais pas ce que quelqu’un veut encore faire avec lui au FC Bayern. Il aurait dû être prêté depuis longtemps. Ce n’est pas facile pour lui non plus », a déclaré Falk dans l’émission télévisée « Bayern Insider » de Bild.

Cuisance serait absolument bien servie par un passage de prêt ou un transfert. Il ne semble pas y avoir d’avenir pour lui au Bayern Munich.