Michael Cuisance du Bayern Munich toujours en mouvement; Corentin Tolisso pourrait rester malgré les intérêts extérieurs

Les dernières heures du mercato pourraient devenir folles pour bon nombre de joueurs du Bayern Munich, dont le milieu de terrain Michael Cuisance.

Cuisance a eu une carrière remplie de stars avec les Bavarois, ne s’étant jamais vraiment imposé en tant que joueur de l’équipe première et s’étant acquis une assez mauvaise réputation pour son attitude. Dans un rapport de Sky (tel que capturé par Abendzeitung), Gênes et Turin ont été répertoriés comme parties intéressées pour Cuisance :

Le FC Bayern trouvera-t-il toujours un acheteur pour Michael Cuisance le jour de la date limite ? Selon les informations de « Sky », il y aurait « quelques contacts » avec l’Italie. En conséquence, le Genoa FC et le Turin FC s’intéressent au milieu de terrain de 21 ans. Cuisance a été prêté à l’Olympique de Marseille la saison dernière, mais le Français n’a aucune chance sous le nouvel entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann. Les champions du record veulent donc le supprimer de la masse salariale. Le contrat du milieu de terrain court jusqu’en 2024.

Malgré ces rumeurs, Florian Plettenberg de Sport1 a rapporté que Cuisance avait participé à la dernière séance d’entraînement de l’équipe et pourrait rester :

Cuisance a du talent et des compétences soyeuses, mais n’a pas été en mesure de tout mettre en place sur le terrain et semble avoir agacé une partie du club avec sa mentalité. Un déménagement serait probablement un bon moyen pour le Français de repartir à zéro et de remettre sa carrière sur les rails. Selon le journaliste français Sébastien Denis, un prêt est encore très possible :

Vrais contacts entre le Torino, le Genoa et le Bayern Munich pour un prêt de Michaël Cuisance. Pour l’instant pas d’offre concrète venant d’Italie. Le Bayern hésite à laisser partir en prêt. On est à 50 % de chances qu’il parte en Italie à l’heure actuelle. pic.twitter.com/pa9yzFw6pf – Sébastien Denis (@sebnonda) 31 août 2021

De vrais contacts entre Turin, Gênes et le Bayern Munich pour un prêt de Michaël Cuisance. Pour le moment aucune offre concrète en provenance d’Italie. Le Bayern hésite à le laisser partir en prêt. Il y a 50% de chances qu’il aille en Italie pour le moment.

À moins d’un choc, le compatriote de Cuisance, Corentin Tolisso, devrait également rester par Plettenberg malgré l’intérêt de la Juventus et de l’AS Roma (par Bild):

Tolisso est plus estimé que Cuisance et offre toujours à ses prétendants une marchandise relativement éprouvée. Avec lui qui restera probablement, cela signifie que le Bayern Munich laissera le joueur qui était autrefois son transfert le plus cher de tous les temps partir gratuitement l’été prochain.