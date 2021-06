Michaël Cuisance envisage un nouveau départ avec le Bayern Munich, mais pourrait encore être vendu

Après un passage en prêt décevant avec l’Olympique de Marseille, Michaël Cuisance s’attend à un nouveau départ sous Julian Nagelsmann avec le Bayern Munich.

Selon le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg, Cuisance fera partie du groupe de joueurs débutant tôt sous Nagelsmann où le jeune Français espère avoir une chance de réaffirmer son statut de solide perspective sur Säbener Straße :

Mise à jour @MichaelCUISANCE : Il veut commencer la préparation de pré-saison avec le #FCBayern. Nagelsmann rencontrera ses joueurs pour la première fois le 5 juillet. Cuisance planifie actuellement un nouveau départ. Néanmoins, il reste candidat à la vente. @SPORT1 – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 17 juin 2021

Cuisance a des compétences soyeuses et un talent alléchant, mais n’a pas encore réussi à rassembler ces attributs de manière efficace et cohérente sur le terrain. Le joueur de 21 ans (encore 21 ans !) a montré des éclairs de génie avec le Borussia Mönchengladbach, le Bayern Munich et l’Olympigue Marseille, mais a été en proie à des doutes sur son attitude et son comportement.

Peut-être qu’avec une certaine maturation – et la dure dose de réalité, sa carrière pourrait être à la croisée des chemins s’il ne change pas – Cuisance pourra libérer ce vaste potentiel qu’il a. Milieu de terrain créatif et à l’esprit offensif, Cuisance pourrait être le type de joueur à exceller sous Nagelsmann, un entraîneur réputé pour sa capacité à développer les jeunes joueurs.