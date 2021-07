Michaël Cuisance fait peu d’efforts pour impressionner Julian Nagelsmann tandis que le Bayern Munich cherche un prétendant

in

Peut-être que le Bayern Munich aurait dû avoir des doutes lorsque Michael Cuisance a accéléré sa sortie du Borussia Mönchengladbach en se relâchant à l’entraînement, en montrant une mauvaise attitude et en simulant une blessure mineure pour sauter un match et le risque de blessure avant son transfert malheureux.

Le Bayern avait apparemment déjà pris sa décision collective à ce stade, cependant, et le reste appartient à l’histoire.

Désormais, selon Bild+, Cuisance a « 10 jours » pour faire ses preuves auprès de Julian Nagelsmann. Bild affirme: «En interne, on discute souvent de la façon dont il se considère beaucoup trop bon pour être un joueur de banc. Et qu’il a peu d’intérêt à travailler sur lui-même et à se torturer. Bild l’a dûment repéré assis sur un ballon à l’entraînement mardi alors que ses coéquipiers avaient déjà commencé un exercice de croisement. Typique.

L’idée que Cuisance puisse « faire ses preuves » auprès de Julian Nagelsmann dans ces dix derniers jours de préparation est absurde. La seule chose qu’il a prouvée au cours des deux années qui se sont écoulées depuis son transfert orageux de Gladbach, c’est que le Bayern aurait dû tenir compte des signes avant-coureurs et que le directeur sportif de Gladbach, Max Eberl, avait raison : « Ce ne sera pas plus facile pour un jeune joueur de jouer là-bas. qu’avec nous.

Bild ajoute que Cuisance montre peu d’urgence à l’entraînement, même lorsque Nagelsmann lui donne des instructions et l’encourage.

Cuisance, hélas, est signé jusqu’en juin 2024, très, très longtemps.

C’est d’ailleurs la même date de fin que pour le contrat de Bouna Sarr, qui avec Cuisance doit être considéré comme l’une des plus grosses erreurs de calcul du club. Le Bayern veut sans aucun doute se débarrasser des deux joueurs, mais un acheteur s’est avéré insaisissable.

Le Bayern espérait que Marseille exercerait son option d’achat à la fin de la saison dernière, mais les Français en avaient plus qu’assez de Cuisance à la fin. Il a amassé 1 022 minutes pour Marseille, dont il a accumulé la plupart en début de saison. À partir de février, il a joué principalement en tant que réserve, voire pas du tout.

Le Bayern et Cuisance peuvent être coincés l’un avec l’autre pendant un certain temps, à moins que le Bayern ne trouve un prétendant à qui il condescendrait.