Michael Culpepper a tiré sur Xamegga Whitfield, Self: Police

Selon les autorités de Caroline du Nord, un couple prétendument fiancé en train de rompre est maintenant mort après qu’un homme a tiré et tué sa future fiancée avant de retourner l’arme contre lui-même.

Les agents du département de police de Fayetteville ont répondu à un appel au 911 concernant une fusillade vers 7h30 jeudi matin près de l’école intermédiaire d’Ireland Drive, selon The Fayetteville Observer. La victime de cette première fusillade avait 25 ans Xamegga Whitfield.

La police dit que le premier officier est arrivé sur les lieux pour trouver un jeune de 20 ans Michael Culpepper à genoux sur la route avec un fusil à la main. Quelques instants plus tard, le tueur présumé a tiré avec son arme pour la dernière fois.

Les blessures de Whitfield étaient si graves qu’elle a été déclarée morte sur les lieux. Culpepper est décédé plus tard dans un hôpital voisin, a annoncé la police.

Le média rapporte que la police a également obtenu des images de surveillance montrant l’homme tirant sur Whitfield avant de se suicider dans la rue.

«Elle était si intelligente; elle était tout », la sœur de Whitfield Cloche de la Cierra a déclaré à l’affilié local de NBC WRAL. « Je suppose qu’hier soir, ils s’y étaient mis ou quoi, et puis, il avait cassé la fenêtre de location de voiture de ma mère parce qu’ils déplaçaient des trucs dans sa maison. Le lendemain matin, ma mère a dit qu’elle avait déjà peur.

Selon des membres de la famille, le couple vivait ensemble dans un appartement adjacent à l’endroit où la première fusillade a eu lieu.

Les profils de médias sociaux appartenant à la personne décédée ont décrit les deux comme « engagés » l’un envers l’autre. La page Facebook de Culpepper l’a également identifié comme un « éclaireur de cavalerie » de l’armée américaine.

Law&Crime a contacté la division des relations avec les médias du Pentagone pour confirmer le statut militaire revendiqué de Culpepper. Un porte-parole de l’agence n’a pas été en mesure d’obtenir immédiatement des informations pertinentes à cette demande. Une enquête distincte a été faite auprès du 18th Airborne Corps de Fort Bragg, mais aucune réponse n’a été immédiatement reçue au moment de la publication.

Whitfield a travaillé comme caissière au service client chez Burger King au cours des six dernières années, selon son profil LinkedIn.

Le suicide et la santé mentale sont passés au premier plan après l’incident tragique.

« Toute personne qui a un membre de sa famille qui se suicide ou qui a des pensées suicidaires ou qui pense à se faire du mal, toute personne qui vit une relation abusive ou toute personne qui traverse une période difficile – je demande simplement à quelqu’un de les contacter » la tante de Culpepper Vonshai Culpepper dit WRAL.

la tante de Culpepper Cristal bleu a déclaré que l’étendue de ses problèmes n’était pas exactement évidente pour la famille.

« Quand il vient autour de nous, il a essayé de faire parler de nous », a-t-elle déclaré au point de vente.

Un premier communiqué de presse de la police énonçait les faits connus comme suit :

L’enquête préliminaire a révélé qu’un sujet masculin avait tiré sur un sujet féminin, puis un résident voisin a contacté le 911 pour signaler l’incident. Les agents d’intervention ont trouvé un homme adulte à genoux, à l’extérieur de la résidence, sur la chaussée, tenant une arme de poing. À l’arrivée du premier officier, le sujet masculin a retourné l’arme de poing contre lui et s’est tiré une balle. La femelle a été déclarée décédée sur place. Le sujet masculin a été transporté à l’hôpital de Cape Fear Valley où il a succombé à ses blessures. Il semble que les sujets masculins et féminins se connaissaient. L’identité des deux personnes impliquées est actuellement cachée dans l’attente de la notification du plus proche parent.