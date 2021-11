Michael Devin, ancien bassiste de Whitesnake : « Les dix dernières années ont été de la pure magie »

Ancien SERPENT BLANC bassiste Michel Devin a décrit son mandat de dix ans avec le groupe comme de « pure magie ».

Devinle départ de SERPENT BLANC a été annoncé le dimanche 21 novembre. Son remplaçant s’est depuis révélé être Tanya O’Callaghan, un bassiste d’origine irlandaise qui a déjà joué avec de nombreux musiciens, dont Steven Adler, Dee Snider, Maynard James Keenan, Nuno Bettencourt, Michel-Ange Batio et Orianthi.

Plus tôt aujourd’hui, Michael a publié la déclaration suivante concernant sa sortie de SERPENT BLANC: « Les dix dernières années à faire de la musique avec mes frères en SERPENT BLANC ont été de la pure magie. Les gars vont sincèrement me manquer. Ils sont ma famille.

« Je souhaite que David Coverdale une tournée d’adieu des plus enrichissantes, il mérite tout l’amour et le soutien pour son adieu que je sais que les fans apporteront dans les salles de concert.

« Vous allez tous me manquer, vous les fans, vous êtes vraiment géniaux et vous avez été tellement amusant à divertir au fil des ans. Merci d’avoir rendu mes voyages à travers le monde si gratifiants. Tout l’amour dans mon cœur va à vous les gars .

« Meilleurs voeux à Tanya O’Callaghan, un bassiste et ami badass. Elle établira le bas de gamme de la manière la plus juste.

« Jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau… beaucoup d’amour. En avant. »

Dans une interview de 2015 avec Heavy Metal Hill, Michael a parlé de la façon dont il a décroché le poste avec SERPENT BLANC. « Je suis devenu membre de SERPENT BLANC en 2010 alors que j’étais en tournée avec LYNCH MOB, » il a dit. « Brian Tichy était le batteur et mon bon ami. Il avait déjà obtenu son poste avec SERPENT BLANC et ils parlaient déjà à un autre bassiste, un de nos amis. Et ça avait l’air très prometteur pour ce bassiste et j’ai juste supposé qu’il allait être le gars. Je travaillais aussi pour sortir avec Jason Bonham dans le EXPÉRIENCE LED ZEPPELIN. J’avais deux emplois en cours. J’étais assez content de ça. Je n’aurais même jamais imaginé que mon nom serait mis dans le chapeau avec SERPENT BLANC. Longue histoire courte, David Coverdale décidé de continuer à chercher des bassistes et Brian avait mentionné qu’il était dehors avec LYNCH MOB et David lui a demandé qui était à la basse. Brian mentionné, alors j’ai envoyé une vidéo de moi jouant en direct, puis une chose en a entraîné une autre et je me suis retrouvé à Tahoe en train d’auditionner pour David habitent. Puis il m’a appelé pendant que j’étais à Seattle et m’a demandé si je voulais rejoindre le groupe. C’était une belle journée… J’avais trois boulots, SERPENT BLANC, LYNCH MOB et le EXPÉRIENCE LED ZEPPELIN avec Jason [Bonham]. »

Coverdale, qui a eu 70 ans en septembre, a récemment confirmé qu’il prévoyait de se retirer des tournées après SERPENT BLANCprochain lot de concerts à travers le monde.

Même si Coverdale ne fonctionnera plus avec SERPENT BLANC, il prévoit toujours d’écrire et d’enregistrer du nouveau matériel une fois qu’il se sera retiré de la route.

Au début de l’année dernière, SERPENT BLANC a été contraint d’annuler sa tournée américaine avec SAMMY HAGAR & LE CERCLE et GARDE DE NUIT pour que Coverdale pourrait subir une intervention chirurgicale pour hernie inguinale bilatérale. Finalement, tous les spectacles ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

Coverdale ses deux genoux ont été remplacés par du titane en 2017 après avoir souffert d’arthrite dégénérative. Il a expliqué plus tard qu’il souffrait tellement d’arthrite aux genoux que cela entravait sa capacité à se produire en direct.

SERPENT BLANC était en tournée pour soutenir son dernier album, » Chair & Sang « , qui a été publié en mai 2019 via Frontières Musique Srl.



