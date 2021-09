Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones se rendent hommage pour leur anniversaire

Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones se sont partagé des hommages d’anniversaire samedi sur Instagram.

Zeta-Jones, 52 ans, et Douglas, 77 ans, partagent la même date de naissance – le 25 septembre. Douglas a partagé une photo de retour du couple.

“Ma première soirée avec Catherine au Festival du film de Deauville en 1998. J’ai découvert qu’elle avait le même anniversaire que moi, tadaah !”, a écrit Douglas dans sa légende Instagram. “Puis, quand j’ai découvert qu’elle aimait le golf, j’ai réalisé que tous mes fantasmes étaient devenus réalité. J’ai eu de la chance à ce moment de ma vie.”

“J’ai juste eu de la chance. Je suis tellement impressionné par son intelligence, son sens de l’humour et son éthique de travail. Joyeux anniversaire Catherine, je t’aime tellement!”

Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones se sont souhaités un joyeux anniversaire dans de doux hommages Instagram. Ils partagent le même anniversaire, le 25 septembre. (Photo de Francis Specker/CBS via .)

Zeta-Jones a partagé sa propre publication en l’honneur de Douglas.

“Joyeux anniversaire à moi. Joyeux anniversaire à lui, joyeux anniversaire à mon mari et à sa femme, joyeux anniversaire à moi, et moi, et moi et Michael”, a écrit Zeta-Jones en légende de son message.

“Voici d’autres années que nous pouvons célébrer le 25 septembre ensemble”, a-t-elle ajouté. “Je t’aime.”

Zeta-Jones et Douglas se sont mariés en 2000.

L’actrice a révélé que le secret de leur mariage réussi est leur lien étroit dans une interview avec le magazine WSJ.

“Mon mari et moi passons beaucoup de temps ensemble parce que, contrairement à tant de couples, nous n’avons jamais eu de travail de 9 à 5 où c’est cohérent”, a-t-elle déclaré au média. “Nous sommes soit en marche, soit en marche. Je travaille vraiment 16 heures par jour ou je ne le fais pas. Il fait la même chose ou pas. Nous avons donc eu dans notre relation d’énormes quantités de temps où nous avons été juste nous.”