Michael Eric Dyson décompose la différence entre le CRT et les cours de lycée

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

La théorie critique de la race a tout énervé, souvent pour de mauvaises raisons – voici donc une ventilation de ce que c’est, de ce que ce n’est pas et où il devrait être appliqué … avec l’aimable autorisation de Michael Eric Dyson.

L’universitaire et auteur estimé a fait une sorte de message d’intérêt public avec nous lundi sur « TMZ Live » sur cette question brûlante qui fait littéralement basculer les élections, comme nous venons de le voir lors de la course au poste de gouverneur de Virginie il y a une semaine. Le problème – les gens semblent être mal informés à ce sujet.

Vous pouvez trouver un certain nombre d’interviews où les personnes qui prétendent détester le CRT ne peuvent pas réellement exprimer ce que c’est. Cela… ou ils pensent que tout se résume à faire culpabiliser les enfants blancs en tant qu’oppresseurs/racistes innés – et à considérer les enfants noirs comme des victimes perpétuelles, même aujourd’hui.

Ce type dit que la théorie critique de la race est la question la plus importante des élections en Virginie. Il dit également qu’il n’a aucune idée de ce qu’est la théorie critique de la race. pic.twitter.com/lBrGy4lRBG – Les bons menteurs (@TheGoodLiars) 1er novembre 2021 @TheGoodLiars

Michael dit que c’est loin de ce qu’est le CRT, et certainement pas ce qui est enseigné dans les écoles en ce moment. Vous devez regarder comment il l’explique, car c’est nuancé et il faudra peut-être quelques écoutes pour vraiment comprendre ce qu’il veut dire ici.

Tout d’abord, il insiste sur le fait que la théorie critique de la race est quelque chose qui est discuté et étudié au niveau collégial – et n’est enseigné nulle part aux enfants de l’école primaire.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Ce qu’il dit EST enseigné aux enfants – ou du moins ce que certains districts essaient de faire – est un réoutillage du programme d’histoire qui inclut davantage les rôles que les Afro-Américains et d’autres POC ont joué pour faire du pays ce qu’il est. aujourd’hui.

Si ce type de conversation est quelque chose que les parents appréhendent encore, même après avoir compris les distinctions – eh bien, c’est un tout autre débat… mais aux yeux de M. Dyson, ce n’est pas radical… et tout ce qu’il faut, c’est quelques empathie et compréhension.

Michael aborde ces problèmes et bien plus encore dans son nouveau livre, « Entertaining Race: Performing Blackness in America » ​​- mais il écarte l’idée que les défenseurs du programme d’histoire élargi veulent que les enfants se sentent coupables de tout.

Cependant, il reconnaît que ces sujets ne sont pas tous conviviaux et exigeront des Blancs qu’ils examinent leurs privilèges et agissent consciemment si la nation veut atteindre une véritable équité.

Ding ding ding !!! La classe du professeur Dyson est maintenant en session.