Michael est-il toujours en vie dans GTA Online ?

Image : Jeux Rockstar

La relation de Grand Theft Auto Online avec la chronologie et le récit de GTA V est étrange depuis des années, en grande partie grâce aux extensions gratuites continues qui contredisent parfois les mises à jour ou les événements passés. Cependant, cela n’a pas empêché Rockstar d’essayer de connecter le récit de GTA Online et GTA V et le dernier DLC mettant en vedette Dr. Dre et Franklin fait de nombreuses références au jeu original, y compris un morceau de dialogue facile à manquer qui confirme que Michael est toujours en vie dans GTA Online à partir de 2021. C’est également une preuve supplémentaire que Ending C est canon.

Sorti hier pour toutes les principales plates-formes, The Contract est la dernière mise à jour de GTA Online qui ajoute une série de missions tournant autour d’un Franklin post-GTA V. Dans ce document, il travaille pour aider le célèbre rappeur Dr. Dre à récupérer son téléphone perdu qui contient beaucoup de matériel inédit et inachevé. Bien que les qualités les plus ennuyeuses de GTA Online, comme les longs temps de chargement et les serveurs de merde, rendent parfois difficile la jouissance, c’est toujours une excellente mise à jour qui est un vrai régal pour les fans de Franklin, Lamar et GTA V en général.

Et pour les malades (comme moi) qui se soucient de la tradition derrière l’univers GTA, cette mise à jour contient une brève confirmation que Michael est vivant en 2021. Mieux encore, cela nous donne un aperçu de ce qu’il a fait depuis le fin de GTA V, qui se déroule en 2013. Plantons le décor.

À un moment donné de la mise à jour, alors que vous traversez un plateau de tournage, vous commencez à poursuivre un mec dans une voiturette de golf qui a mis le Dr Dre en colère. Pendant la poursuite, Franklin dit: « Mec, merde, je connais l’un des producteurs par ici. J’espère que son cul n’est pas au travail aujourd’hui. C’est une référence à Michael, qui vers la fin de GTA V devient producteur dans ce même studio de cinéma, le laissant travailler sur des films et vivre ses rêves. Michael étant en vie et y travaillant toujours en 2021 confirme apparemment qu’une seule fin est peut-être désormais canon dans l’univers GTA.

Pour ceux qui n’ont jamais battu GTA V à l’époque ou qui l’ont fait, mais maintenant près d’une décennie plus tard, vous avez oublié ce qui s’est passé, voici un bref aperçu des fins.

Vers la fin de GTA V, Franklin se voit proposer trois options pour terminer le jeu. L’option A le voit tuer Trevor avec l’aide de Michael. L’option B demande à Franklin de s’en prendre à Michael seul, le tuant après avoir appris que sa fille ira à l’université. (Awkward…) Enfin, il y a l’option C alias « The Third Way » qui fait travailler Franklin avec Michael et Trevor et quelques autres personnages pour essentiellement nettoyer tous les problèmes de trios et les détails en une conclusion longue, complexe mais satisfaisante.

Dans mon esprit, l’option C a toujours été la véritable fin de GTA V. Cela n’a jamais eu beaucoup de sens pour moi de savoir pourquoi Franklin tuerait Michael. Et bien sûr, tuer Trevor est un peu plus raisonnable, même s’il semble toujours hors de caractère pour Franklin. Et il semble que Rockstar soit d’accord ! Cette nouvelle ligne vocale couplée à un morceau de dialogue prononcé par Ron dans une précédente mise à jour de GTA Online confirmant que Trevor est toujours en vie signifie que la seule fin possible qui peut être canon maintenant est la fin C, où les deux personnages principaux survivent.

Maintenant, certains super nerds de la tradition GTA souligneront que nous avons en quelque sorte déjà confirmé que Michael a survécu via un morceau de dialogue dans la mise à jour Diamond and Casino de GTA Online publiée en 2019. Au cours d’une mission impliquant le Los Santos Country Club, Tao Cheng mentionne en chinois qu’il a failli mourir ici. Ceci est un rappel d’une partie de Ending C impliquant Cheng et son père attaqués par Franklin. Cependant, Michael n’est pas directement référencé dans cette mission, donc je pense toujours que c’est un gros problème pour les malades de la tradition GTA comme moi d’avoir une preuve indiscutable. Il est vivant! Nous savons ce qu’il fait maintenant.

Maintenant, la question est la suivante : Franklin et Trevor sont tous deux apparus dans GTA Online, alors quand Michael apparaîtra-t-il enfin ? Personnellement, mon rêve est qu’il se présente pour une dernière mission GTA Online et qu’à la fin il dise qu’il part pour Vice City. Tu sais, faire partie de GTA 6. Écoute, un homme peut rêver.