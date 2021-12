Michael Feldman organise une fête d’anniversaire à Savannah Guthrie au milieu d’un pic de COVID

Le mari de Savannah Guthrie, Michael Feldman, prévoit d’organiser une fête d’anniversaire tardive pour sa femme le soir du Nouvel An – malgré l’augmentation des cas de COVID-19 dans l’État de New York.

Une source qui a eu vent de la fête a déclaré à Page Six: « Est-ce que quelqu’un d’autre pense que c’est hypocrite étant donné qu’elle se vante constamment d’être à l’abri du COVID dans les actualités? »

Mais une source proche de Guthrie, qui a eu 50 ans le 27 décembre, et Feldman, 53 ans, ont déclaré en exclusivité à Page Six que le couple allait «au-delà» pour garantir la sécurité de tous les invités et du personnel du lieu.

On nous dit que seulement 60 personnes ont été invitées, y compris des membres de la famille, des amis proches et quelques collègues de l’émission « Today ».

« Toute sa famille est avec elle depuis les vacances, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles ils le font en ce moment », a déclaré l’initié.

Hoda Kotb, Al Roker, Carson Daly et Jenna Bush-Hager sont tous des invités confirmés, nous a dit une source distincte, et bien que Dillan Dreyer et Craig Melvin aient également été invités, leur participation est en suspens.

La source ajoute que bien que le plan de la fête soit connu depuis des mois, certains craignent que tant de talents à l’antenne soient rassemblés dans un environnement potentiellement dangereux.

Les invités se réunissent au Mirbeau Inn and Spa de Rhinebeck, situé dans le nord de l’État de New York. On nous dit que Feldman a loué l’intégralité de la salle pour s’assurer qu’il y aurait moins de personnes sur la propriété au moment de l’événement.

Feldman, un consultant en communication, a réservé les 39 chambres du Mirbeau Inn pour le réveillon du Nouvel An. Avec l’aimable autorisation de Mirbeau Inn

« L’hôtel ne compte que 39 chambres et ils ont acheté tout l’endroit juste pour contrôler l’ensemble de l’environnement COVID et le garder aussi verrouillé que possible », a déclaré la source.

« Ils adhèrent strictement aux directives du CDC et aux recommandations de leurs propres conseillers médicaux », a poursuivi l’initié. « Tous les clients et le personnel doivent être complètement vaccinés et vaccinés, et tout le monde, y compris le personnel de l’hôtel, sera testé par un service avant même de pouvoir entrer dans l’hôtel. »

Les tests, nous dit-on, sont des tests rapides, mais des tests PCR sont également disponibles.

Guthrie a reçu sa première dose du vaccin COVID-19 en direct sur « Aujourd’hui ». Banque de photos NBCU via .

Guthrie n’a eu aucune implication réelle dans la planification de la fête, nous a dit une source proche du présentateur du matin, ajoutant: « Elle n’est pas au courant de nombreux détails. »

L’incontournable de NBC a partagé sur Instagram qu’elle avait passé son anniversaire lundi « se prélassant dans un bain chaud et un masque facial génial » et a écouté ses chansons préférées à l’occasion de cet événement marquant.

« J’étais entourée de ma chérie », a-t-elle ajouté dans un post. « Mon mari qui me traite comme un trésor… mes bébés anges chéris… et les trois qui étaient là avec moi au début… en ce jour il y a 50 ans aujourd’hui. Maman, Cam, Annie.

Guthrie a célébré son anniversaire avec Feldman et ses deux enfants, Charley et Vale, dans « Today » plus tôt cette semaine. Banque de photos NBCU via .

Mercredi, le gouverneur Kathy Hochul a annoncé que l’État de New York souffrait de 97 décès quotidiens dus au COVID-19, marquant le bilan le plus élevé depuis la précédente vague hivernale de la pandémie fin février.

Le CDC encourage toujours les gens à éviter les grands événements et rassemblements. L’État de New York a conseillé aux gens de ne pas organiser de grands rassemblements pendant les vacances, mais n’a pas émis d’interdiction officielle.